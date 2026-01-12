Şarkıcı Hadise, İran'daki protestolara destek veren duygusal bir paylaşım yaptı ve sessiz kalamayacağını belirterek halkın onur ile özgürlük mücadelesine yanlarında olduğunu ifade etti.

Bu paylaşım, gazeteci Fulya Öztürk'ün sert tepkisine yol açtı.

Öztürk, Hadise'ye "Keşke Gazze için de sessiz kalamam deseydiniz" diyerek eleştirdi ve Ortadoğu'daki gelişmeleri daha iyi araştırmasını, Türkiye'nin çıkarlarını gözeterek konuşmasını önerdi.

Tepkiler sosyal medyada hızla yayıldı.

Yoğun eleştiriler üzerine Fulya Öztürk paylaşımını sildi ve daha ılımlı bir açıklama yaptı:

"Dostlar biraz doluyuz, farkındayım. Bizim kendi aramızda daha birlik ve beraberlik içinde olmamız lazım. Mesajım da bunun içindi. Bazı arkadaşlar yaşananları İran meselesini ABD-İsrail tehdidi olarak görememiş olabilir. Hadise hanımın ya da bir başkasının linç edilmesini istemem. Birlik içinde olalım."