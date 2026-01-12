Şarkıcı Hadise, İran'daki protestolara destek veren duygusal bir paylaşım yaptı ve sessiz kalamayacağını belirterek halkın onur ile özgürlük mücadelesine yanlarında olduğunu ifade etti.

Hadise İran dedi Fulya Öztürk Gazze’yi hatırlattı: Önce eleştiri sonra özür gibi açıklama - Resim : 1

Bu paylaşım, gazeteci Fulya Öztürk'ün sert tepkisine yol açtı.

Hadise İran dedi Fulya Öztürk Gazze’yi hatırlattı: Önce eleştiri sonra özür gibi açıklama - Resim : 2

Öztürk, Hadise'ye "Keşke Gazze için de sessiz kalamam deseydiniz" diyerek eleştirdi ve Ortadoğu'daki gelişmeleri daha iyi araştırmasını, Türkiye'nin çıkarlarını gözeterek konuşmasını önerdi.

Hadise İran dedi Fulya Öztürk Gazze’yi hatırlattı: Önce eleştiri sonra özür gibi açıklama - Resim : 3

Tepkiler sosyal medyada hızla yayıldı.

Hadise İran dedi Fulya Öztürk Gazze’yi hatırlattı: Önce eleştiri sonra özür gibi açıklama - Resim : 4

Yoğun eleştiriler üzerine Fulya Öztürk paylaşımını sildi ve daha ılımlı bir açıklama yaptı:

"Dostlar biraz doluyuz, farkındayım. Bizim kendi aramızda daha birlik ve beraberlik içinde olmamız lazım. Mesajım da bunun içindi. Bazı arkadaşlar yaşananları İran meselesini ABD-İsrail tehdidi olarak görememiş olabilir. Hadise hanımın ya da bir başkasının linç edilmesini istemem. Birlik içinde olalım."

Hadise İran dedi Fulya Öztürk Gazze’yi hatırlattı: Önce eleştiri sonra özür gibi açıklama - Resim : 5

Hadise sahneden operasyona isyan etti: Zoruma gittiHadise sahneden operasyona isyan etti: Zoruma gittiMagazin
Fulya Öztürk'e canlı yayında uzman isimden tepkiFulya Öztürk'e canlı yayında uzman isimden tepkiGündem