"İftira, yanıltıcı bilgiyi alenen yayma, halkı kin ve düşmanlığa sevk" suçlamalarıyla yargılanan Hadi Özışık hakkında yakalama emri çıkartılmasına karar verildi.

Eski Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Kılıç'ın PKK kurucularından Akif Kılıç'ın kardeşi olduğunu iddia eden ancak daha sonra verdiği bilginin doğru olmadığını belirterek özür dileyen Hadi Özışık hakkında "iftira, yanıltıcı bilgiyi alenen yayma, halkı kin ve düşmanlığa sevk" suçlamalarıyla açılan davanın duruşması İstanbul Anadolu 86. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dün yapıldı.

"ANKARA'DA GÖRÜŞMESİ OLDUĞU İÇİN KATILAMADI"

CHP İstanbul Hukuk Komsyonu'nun da takip ettiği duruşmaya Özışık katılmadı. Avukatı, müvekkilinin Ankara'da Dışişleri Bakanlığı'nda görüşmesi olduğu için duruşmaya katılamadığını belirterek gelecek duruşmada kendisini hazır edeceklerini söyledi.

Avukat, ayrıca, "Müvekkil bir gazetecidir, haber kaynakları vardır, bazen bu kaynaklardan kendisine yanlış bilgi gelebilir, somut dosyada da bu yanlış bilgi uyarınca bir yayın açmış katılan kendisine ulaştıktan sonra da bir tekzip videosu yayınlamıştır, tekzip videosunu da pek çok kişi izlemiştir, bu durum müvekkilin suç işleme kastının bulunmadığını ve hakkında ek savunma verilmesini gerektirir bir durum olmadığını göstermektedir" dedi.

"HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA TAHRİK EDİLDİĞİ ORTADA"

Oktay Kılıç'ın avukatı ise "Sanığın yaptığı yayın detaylı incelendiğinde müvekkilin abisinin PKK kurucusu olduğu şeklinde yalan bilginin 1 milyon 200 bin kişinin izleyeceği şekilde yayıldığı, yine CHP tarafından PKK yanlılarının Belediye Meclisi'ne sokulduğu iması ile halkı kin ve düşmanlığa tahrik edildiği ortadadır. Nasıl bir kişi babanızı öldürdükten sonra dileyeceği özür anlamsız olacaksa sanığın 1 milyon 200 bin kişi huzurunda müvekkilin itibarına kast etmesi sonrasında dilediği özür de anlamsızdır" ifadesini kullandı.

Mahkeme, savcının da talebi doğrultusunda davetiye tebliğine rağmen duruşmaya katılmayan sanık Hadi Özışık hakkında yakalama emri çıkartılmasına karar vererek duruşmayı 17 Eylül'e erteledi.