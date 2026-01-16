Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi'nde çalışan bir hademe üniversitenin bilgi sistemine usulsüz bir şekilde erişerek kendisi hakkında sahte belge düzenledi. Kendisini üniversite mezunu olarak gösteren hademe mali işler koordinatörlüğüne terfi etti. Olayın ayyuka çıkmasının ardından üniversite yönetimi açıklama yaptı, soruşturma başlatıldığını belirtti.

Üniversiteden yapılan açıklama şöyle:

"Usulsüzlüğü tespit edilenler, görevi ihmal edenler, bu sürece dahil olanlar hakkında en ağır idari yaptırımlar uygulanacak olup adli mercilere suç duyurusunda bulunulacaktır"