Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, TRT Spor’a yaptığı açıklamalarda A Milli Takım, yabancı oyuncu kuralı, yayın gelirleri ve birçok başlıkta önemli değerlendirmelerde bulundu.

“MİLLİ TAKIMDA ORTAM GAYET İYİ”

A Milli Takım’daki atmosferden memnun olduklarını söyleyen Hacıosmanoğlu, teknik direktör Vincenzo Montella’ya övgülerde bulundu:

“Milli takımda ortam gayet iyi. Genç ve pırlanta gibi bir jenerasyona sahibiz. Bu aile ortamını yaratan kişi Montella. Türk milleti adına ona teşekkür ediyorum. İnşallah 3-4 turnuva daha takımın başında kalır.”

“MONTELLA’NIN BİZDEKİ LİMİTİ SINIRSIZ”

Montella’nın Roma’dan gelen teklife rağmen Milli Takım’da kalmayı tercih ettiğini belirten Hacıosmanoğlu, “Hayalini kurduğu Roma’yı bile kabul etmedi. Bizde Montella’nın sınırsız limiti var” ifadelerini kullandı.

“DÜNYA KUPASI’NI TÜRKİYE’DE YAPMAK İSTİYORUM”

En büyük hedeflerinden birinin Dünya Kupası organizasyonunu Türkiye’ye getirmek olduğunu söyleyen TFF Başkanı, mali yapıya ilişkin de bilgi verdi:

“Hayalim Dünya Kupası’nın Türkiye’de yapılması. Rahatlıkla tek başımıza organize edebiliriz. Bütçemiz artıya geçti, olmayan gelirleri yazmadık.”

YAYIN GELİRİ VE KULÜPLERE DESTEK

Yayın gelirlerinde yapılan değişikliğe değinen Hacıosmanoğlu, Anadolu kulüplerine daha fazla kaynak aktarıldığını belirtti:

“%37 olan eşit dağıtımı %48’e çıkardık. Bu, Anadolu kulüpleri için çok önemli bir gelir.”

“GENÇLERE ŞANS VERİN”

Yabancı oyuncu kuralına yönelik eleştirilere yanıt veren Hacıosmanoğlu, kulüplere genç oyunculara fırsat verme çağrısında bulundu:

“Türkiye’de futbolcu mu yok? Lamine Yamal kaç yaşında oynuyor? Arda Güler, Kenan Yıldız... Gençlere şans verin.”

BAHİS SORUŞTURMASI VE HAKEMLER

Yasa dışı bahis soruşturmasının sürdüğünü belirten Hacıosmanoğlu, geniş kapsamlı bir çalışma yürüttüklerini ifade etti. Hakem yapısında da ciddi değişiklikler yaptıklarını söyledi.

“FUTBOLUN MARKA DEĞERİ İÇİN KANUN GEREKLİ”

Futbolun marka değerinin korunması gerektiğini vurgulayan Hacıosmanoğlu, medya ve tartışma diline dikkat çekti:

“Futbolun marka değerini artırmak istiyorsak kanun gelmeli. Sürekli olumsuz konuşmalar bu değeri düşürüyor.”

“İSTİKLAL MARŞI ÜZERİNDEN TARTIŞMALARA SERT TEPKİ”

Hacıosmanoğlu, maç seremonileriyle ilgili iddialara da değinerek İstiklal Marşı üzerinden yapılan tartışmalara sert tepki gösterdi:

“Maç öncesi seremoni konusunda UEFA ve FIFA düzenleme istiyordu. Kulüplerden de talep geldi. İstiklal Marşı’nın okunmama durumunu söylemek nasıl bir hainlik? Buna kimin gücü yeter. Bunu gündeme getirenlerin Türk olduğuna inanmıyorum.”

“KİMSE BİZİ KİŞİSEL SALDIRILARLA YILDIRAMAZ”

Eleştirilere de değinen TFF Başkanı, kişisel saldırılara rağmen görevlerini sürdüreceklerini söyledi:

“Bir senedir not alıyorum ama kimseye kişisel cevap vermiyorum. O yapılanların binde birini yüzüme karşı yapacak adam daha anasından doğmadı.”

“HEDEF DÜNYA KUPASI’NDAN KUPA İLE DÖNMEK”

A Milli Takım’a inandığını vurgulayan Hacıosmanoğlu, sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

“Hayalimiz 18 Temmuz’da New York’tan kupa ile dönmek. Allah inşallah bunu nasip eder.”