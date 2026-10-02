Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen Merkez Hakem Kurulu (MHK) soruşturmasında yeni yazışmalar gündeme geldi.

Gazeteci Burak Doğan tarafından paylaşılan gözaltına alınan MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun dijital materyallerinden elde edildiği belirtilen WhatsApp kayıtlarında; Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nun Trabzonspor başkanlığı dönemindeki maçlara ilişkin hakem listesini Gündoğdu'ya gönderdiği öne sürüldü.

BAŞKANLIĞI DÖNEMİNDEKİ TRABZONSPOR MAÇLARININ HAKEM LİSTELERİ

Paylaşılan görüntülerde, 26 Temmuz 2024 tarihli yazışmaya eklenen belgede Trabzonspor'un 2015 yılında oynadığı üç karşılaşmaya ve bu maçlarda görev alan hakemlere ilişkin bilgilerin yer aldığı görülüyor.

Belgede söz konusu müsabakaların hakemleri, yardımcı hakemleri ve gözlemcilerinin isimlerinin yanı sıra maçlarda yaşanan tartışmalı pozisyonlara ilişkin değerlendirmeler de bulunuyor.

Bu üç karşılaşma, Hacıosmanoğlu'nun Trabzonspor başkanlığı yaptığı dönemde oynanmıştı.

'HEPSİNİ TEMİZLEMENİ İSTİYORUM'

Paylaşılan WhatsApp kayıtlarında, Hacıosmanoğlu'na ait olduğu öne sürülen hesaptan Ferhat Gündoğdu'ya şu mesajın gönderildiği görülüyor:

"Başkanım sana söylediğim liste bu operasyonu feto yaptırdı hepsini temizlemeni istiyorum"

Gündoğdu'ya ait olduğu belirtilen hesaptan ise bu mesaja şu yanıt veriliyor:

"Alındı anlaşıldı başkanım"

Yazışmanın devamında Hacıosmanoğlu'na atfedilen hesaptan "Kolay gelsin" mesajı gönderilirken Gündoğdu'nun "Sağolun başkanım" yanıtını verdiği görülüyor.