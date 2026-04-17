Trendyol Süper Lig'de 30. hafta maçlarının hakemleri açıklandı. Yayınlanan listede bir kişi dikkatleri üzerine çekti.
Hacıosmanoğlu neşteri vurdu: Burak Yılmaz’ın tepki gösterdiği hakem TFF 1. Lig’e düştü
Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig’in 30. hafta maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı. Geçtiğimiz hafta verdiği kararlarla yoğun eleştiri alan ve Burak Yılmaz’ın istifasında da hedef aldığı o hakem, bu hafta TFF 1. Lig’e görevlendirildi. İşte o hakem ve yaşananların perde arkası…İbrahim Doğanoğlu
30. HAFTANIN HAKEMLERİ
17 Nisan Cuma
20.00 Fenerbahçe - Çaykur Rizespor: Adnan Deniz Kayatepe
20.00 Antalyaspor - Konyaspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
18 Nisan Cumartesi
14.30 Fatih Karagümrük - Eyüpspor: Cihan Aydın
17.00 Kocaelispor - Göztepe: Ali Yılmaz
20.00 Gençlerbirliği - Galatasaray: Batuhan Kolak
19 Nisan Pazar
14.30 Kasımpaşa - Corendon Alanyaspor: Oğuzhan Aksu
17.00 Samsunspor - Beşiktaş: Gürcan Hasova
20.00 Trabzonspor - Rams Başakşehir: Alper Akarsu
20 Nisan Pazartesi
20.00 Gaziantep FK - Kayserispor: Atilla Karaoğlan
Geçtiğimiz hafta Süper Lig’de Çaykur Rizespor - Gaziantep FK maçında görev alan Ozan Ergün, bu hafta TFF 1. Lig’de Bandırmaspor - Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmasına atandı.
Burak Yılmaz da maçın ardından Ozan Ergün’ün performansına tepki göstererek istifa etmişti. Ayrıca hakemin yönetimi, sosyal medyada da yoğun eleştiri aldı.
BURAK YILMAZ'IN HAKEM ELEŞTİRİSİ VE İSTİFASI
Burak Yılmaz'ın açıklaması şu şekilde: "MHK Başkanı Ali Kıran Baş kesen gibi keyfi yerinde. Kim koruyorsa onu? Büyükler koruyor tabii. Çok rahatlar. TFF ile sıkıntılı bir durum yaşadım. Ondan dolayı Gaziantep'e yapıyorlar. TFF'de bazı insanlar sürekli tehditvari konuşuyorlar. Ben de birazdan konuşacağım.
Ben bugüne kadar başkana söz verdiğim için gitmedim. Ben takımıma para aradım. Çocukların maaşlarını, primlerini yatırttırdım. Kendim para almıyorum. Çok cüzzi. Bana çok fazla terbisizlik yapıldı. Hepsini sineye çektim. Başkanımıza söz verdim. Bu TFF, bu hakemler, TFF'nin içindeki olaylar, hakemlerin rahat rahat doğraması... Bu MHK Başkanına niye dokunulmuyor? Türk futbolunun kalitesi yerlerde.
Bugün itibarıyla istifa ediyorum. Allah herkesin yolunu açık etsin. Gaziantep'e teşekkür ediyorum. Aslan gibi başarılı şekilde geldim kümede bıraktım. Bu zamana kadar çok başarılı, çok değerli teknik direktörler gibi başarısızlık yaşamadım. Ne demek istediğimi çok iyi anlıyorlar."
"Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu dokunulmaz mı burada? Neler geldi, neler geçti. İstedikleri gibi orada Fuat Göktaş'la istedikleri gibi oynatıyorlar, indiriyorlar. Devre arasında Fuat Göktaş beni aradı. Antalya'da kamptayken dedi ki 'bir tane Burak Yılmaz bahis oynamış' dedi. Ne diyorsun abi? dedim. Ben, 2011-2012'yi yaşamışım. Bu bahis olayı 'benim karın ağrım' dedim ve telefonu kapattım. Aradan 15 dakika sonra beni Fuat Göktaş tekrar geri aradı. Dedi ki 'özür dilerim, yanlış Burak Yılmaz'mış, Iğdır'da birisiymiş, çıkarttırdım' dedi. Benim alnım açık, başım dik. Nasıl bahis oynanır, nereden oynanır, ne yapılır? Ben bilmem öyle şeyleri ki ihtiyacım da yok, takdir edersiniz.
Ondan sonra ben gerekli yerleri aradım. Başkanı aradım, karıştı ortalık. Ondan 3 gün sonra Kocaelispor maçında Burak Pakkan hiçbir şey yokken beni attı. Atılana kadar hiçbir şey yapmadım. Ama atıldıktan sonra verdiğim tepki hatalıydı. Neden haksız atıldım? Ondan sonra Fuat Göktaş'ı aradım, yanlış konuştum. Çünkü bana yoklama çektiler. Ben miyim diye acaba? Ondan sonra da bugüne kadar beni her maçta doğradılar. Federasyon bunu yapıyor. 'Bahis oynayanları çıkarttırdım' dedi bana. Demediyse Allah şahidim olsun. Ama ben Kocaelispor maçından sonra açtığım telefonda yanlış kelimeler kullandım Fuat Göktaş'a. O da benim hatam. Ama ondan sonra bana, Gaziantepspor'a gereğini yaptılar. Her maçta beni doğradılar. Bu böyledir. Federasyon bu şekilde ilerliyor.
Merkez Hakem Kurulu başkanı kötü. Niye gitmiyor? Nedir dokunulmazlığı? Kimler geldi, kimler geçti? Bu hakemler çok kötü. Galatasaray da şikayet etti. Karagümrük de şikayetçi. Nasıl düzelecek? Ahbap çavuş ilişkisiyle gidiyor, düzelmez. Ben istifa ediyorum bugün. Bıktım çünkü. Burada bir adaletsizlik var. Burada bir terbiyesizlik var. Burada bir hak yeme var. Bunu bir tek ben söyleyebiliyorum. Çünkü benim alnım açık. Alengirli işlerim yoktur, Allah'ıma şükürler olsun. Ama bu böyle gitmez. A Milli Takımımızı Dünya Kupası'na götürdüler. Başımızın üstünde yeri var. Türk futbolu nereye gidiyor? Dibe çöküyor, herkes hakemi konuşuyor.
Konuşmalar oluyor, 'Burak Yılmaz para alıyor.' Ben para almıyorum Gaziantep'ten. Çok cüzi bir rakam alıyorum. Oyuncularım için çok fedakarlık yaptım. Maaşları yatsın, primleri yatsın diye çok fedakarlık yaptım. Ama kendi içlerindeki çatışmalardan dolayı Gaziantep'e çok kırgınım. Bir söz verdim. Sözün esiri oldum. Başkanım çok ağır ameliyat geçirdi, 'seni bırakmayacağım' dedi. Bu hakemlerle olmaz. Şampiyon olan da içine sinmez. Küme düşen de içine sinmez. Bu federasyon başkanıyla olmaz. Bu federasyonla olur mu? Allah razı olsun Dünya Kupası'na götürdüler. Saygı duyuyorum. Bana ceza verecekler, istediklerini versinler. Birilerinin bunu söylemesi lazım. Doğruyu söylemesi lazım.