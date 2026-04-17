Hacıosmanoğlu neşteri vurdu: Burak Yılmaz’ın tepki gösterdiği hakem TFF 1. Lig’e düştü

BURAK YILMAZ'IN HAKEM ELEŞTİRİSİ VE İSTİFASI

Burak Yılmaz'ın açıklaması şu şekilde: "MHK Başkanı Ali Kıran Baş kesen gibi keyfi yerinde. Kim koruyorsa onu? Büyükler koruyor tabii. Çok rahatlar. TFF ile sıkıntılı bir durum yaşadım. Ondan dolayı Gaziantep'e yapıyorlar. TFF'de bazı insanlar sürekli tehditvari konuşuyorlar. Ben de birazdan konuşacağım.

Ben bugüne kadar başkana söz verdiğim için gitmedim. Ben takımıma para aradım. Çocukların maaşlarını, primlerini yatırttırdım. Kendim para almıyorum. Çok cüzzi. Bana çok fazla terbisizlik yapıldı. Hepsini sineye çektim. Başkanımıza söz verdim. Bu TFF, bu hakemler, TFF'nin içindeki olaylar, hakemlerin rahat rahat doğraması... Bu MHK Başkanına niye dokunulmuyor? Türk futbolunun kalitesi yerlerde.





