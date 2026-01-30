Hacıosmanoğlu elini masaya vurdu: TFF 1. Ligi karıştıran o hakem Süper Lig’e atandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Süper Lig’in 20. haftasında görev yapacak hakemleri açıkladı.
Açıklanan listede Erdem Mertoğlu’nun ismi herkesin dikkatini çekti.
TFF tarafından alınan karar göre, Eryaman Stadyumu'nda oynanacak olan Gençlerbirliği – Gaziantep FK maçına Erdem Mertoğlu yönetecek.
Erdem Mertoğlu’nun Süper Lig’de görev alması ise büyük tepki çekti.
Süper Lig’de sadece 2 maç yöneten Mertoğlu’nun bu sezon 1. Lig’de yaptığı büyük hata tekrardan gündem oldu.
Mertoğlu, 1. Lig’in 19. haftasında oynanan Çorum FK – Erzurumspor maçını yönetmişti. Ancak yapılan hata taraftarları öfkelendirmişti.
BU HATA KABUL EDİLEMEZ!
Mertoğlu, uzatma dakikalarını eksik oynatarak maçı erken bitirmişti.