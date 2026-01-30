Yeniçağ Gazetesi
30 Ocak 2026 Cuma
İstanbul
Hacıosmanoğlu elini masaya vurdu: TFF 1. Ligi karıştıran o hakem Süper Lig'e atandı

Hacıosmanoğlu elini masaya vurdu: TFF 1. Ligi karıştıran o hakem Süper Lig'e atandı

Süper Lig’in 20. Haftasında görev alacak olan hakemler açıklandı. Gençlerbirliği - Gaziantep FK maçına Erdem Mertoğlu'nun atanması ise büyük tepki çekti. Geçtiğimiz hafta Çorum FK – Erzurumspor maçını erken bitiren Mertoğlu’nun Süper Lig maçına atanması ortalığı karıştırdı.

Hacıosmanoğlu elini masaya vurdu: TFF 1. Ligi karıştıran o hakem Süper Lig’e atandı - Resim: 1

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Süper Lig’in 20. haftasında görev yapacak hakemleri açıkladı.

Açıklanan listede Erdem Mertoğlu’nun ismi herkesin dikkatini çekti.

Hacıosmanoğlu elini masaya vurdu: TFF 1. Ligi karıştıran o hakem Süper Lig’e atandı - Resim: 2

TFF tarafından alınan karar göre, Eryaman Stadyumu'nda oynanacak olan Gençlerbirliği – Gaziantep FK maçına Erdem Mertoğlu yönetecek.

Hacıosmanoğlu elini masaya vurdu: TFF 1. Ligi karıştıran o hakem Süper Lig’e atandı - Resim: 3

Erdem Mertoğlu’nun Süper Lig’de görev alması ise büyük tepki çekti.

Hacıosmanoğlu elini masaya vurdu: TFF 1. Ligi karıştıran o hakem Süper Lig’e atandı - Resim: 4

Süper Lig’de sadece 2 maç yöneten Mertoğlu’nun bu sezon 1. Lig’de yaptığı büyük hata tekrardan gündem oldu.

Hacıosmanoğlu elini masaya vurdu: TFF 1. Ligi karıştıran o hakem Süper Lig’e atandı - Resim: 5

Mertoğlu, 1. Lig’in 19. haftasında oynanan Çorum FK – Erzurumspor maçını yönetmişti. Ancak yapılan hata taraftarları öfkelendirmişti.

Hacıosmanoğlu elini masaya vurdu: TFF 1. Ligi karıştıran o hakem Süper Lig’e atandı - Resim: 6

BU HATA KABUL EDİLEMEZ!

Mertoğlu, uzatma dakikalarını eksik oynatarak maçı erken bitirmişti.

