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Kaynak: İHA

Aliağa’nın Hacıömerli Mahallesi’nde kurulan Salı Pazarı, mahalle sakinlerinin kendi üretimlerini vatandaşlarla buluşturduğu bir buluşma noktası haline geliyor.

Aliağa Belediyesi tarafından hizmete açılan Hacıömerli Sosyal Tesisinde kurulan pazar, ilk kez 23 Haziran’da tezgahlarını açtı. Gösterilen ilginin ardından pazar, her salı günü 08.00-12.00 saatleri arasında vatandaşları ağırlamaya devam ediyor.

VATANDAŞLARIN İLGİSİNİ ÇEKİYOR

Hacıömerli’nin doğal ve geleneksel ürünlerinin yer aldığı pazarda, mahalle sakinlerinin kendi tarlalarında yetiştirdikleri meyve ve sebzelerin yanı sıra el emeği ürünler, el işleri ve ev yapımı yiyecekler satışa sunuluyor. Mahalle sakinlerinin kendi üretimlerini değerlendirmelerine imkan sağlayan pazar, doğal ve geleneksel ürünlere ulaşmak isteyen vatandaşların da ilgisini çekiyor.

Mahalle sakinlerinin yanı sıra çevreden gelen ziyaretçilerin de ilgi gösterdiği Hacıömerli Salı Pazar’ında satış yapmak isteyenler Hacıömerli Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Faruk Durmuş ve Hacıömerli Mahalle Muhtarı Süleyman Uçar’a ulaşabiliyor.