

Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ

Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde, Bayat İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Hacibayram köyünde faaliyet gösteren üretici Ahmet Turan Akpınar’ın işletmesi yapılan teknik incelemeler sonucunda “hastalıklardan ari işletme” kriterlerini sağladı. İlçe Müdürü Abdullah İpek tarafından üreticiye Arilik Sertifikası takdim edildi.

Çorum’da hayvancılıkta sağlıklı ve sürdürülebilir üretim hedefi doğrultusunda yürütülen çalışmalar somut sonuç vermeye devam ediyor. Bayat ilçesine bağlı Hacibayram köyünde faaliyet gösteren üretici Ahmet Turan Akpınar’ın işletmesi, yapılan detaylı denetim ve teknik değerlendirmeler sonucunda “Ari İşletme” şartlarını yerine getirerek önemli bir başarıya imza attı.

Bu gelişme, hem bölgesel hayvancılık standartlarının yükseltilmesi hem de güvenilir üretimin yaygınlaştırılması açısından dikkat çekici bir adım olarak değerlendiriliyor.

“SAĞLIKLI VE GÜVENİLİR ÜRETİM TESCİLLENDİ”

Bayat İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen kapsamlı incelemelerde işletmenin;

Hayvan sağlığı kriterlerini eksiksiz yerine getirdiği

Hijyen ve biyogüvenlik şartlarını sağladığı

Hastalıklardan ari üretim yaptığı

Kayıt ve kontrol süreçlerini düzenli yürüttüğü

tespit edildi.

Yapılan değerlendirmelerin ardından İlçe Müdürü Abdullah İpek tarafından üretici Ahmet Turan Akpınar’a Arilik Sertifikası takdim edildi. Sertifika ile birlikte işletmenin sağlıklı ve sürdürülebilir hayvancılık yaptığı resmî olarak kayıt altına alınmış oldu.

“BÖLGEYE ÖRNEK İŞLETME”

Ari işletme belgesi, yalnızca bir sertifika değil; aynı zamanda üretim kalitesinin, hayvan refahının ve hastalık kontrol sisteminin üst düzeyde uygulandığının göstergesi olarak kabul ediliyor.

Yetkililer, bu belgenin bölgedeki diğer üreticiler için de teşvik edici bir rol üstlendiğini belirterek, Bayat ilçesinde hastalıklardan ari işletme sayısının artırılmasının hedeflendiğini ifade etti.

HAYVANCILIKTA VERİMLİLİK VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VURGUSU

Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmaların temel amacı;

Hayvan hastalıklarının önlenmesi

Verimliliğin artırılması

Gıda güvenliğinin sağlanması

Üreticinin ekonomik gücünün korunması

olarak öne çıkıyor.

Ari işletmelerin yaygınlaşması, hem iç pazarda güvenilir hayvansal ürün arzını güçlendiriyor hem de uzun vadede bölge ekonomisine katkı sağlıyor.

Yetkililer, Bayat’ta sağlıklı üretimin yaygınlaştırılması ve üreticilerin desteklenmesi yönündeki çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

Hacibayram köyünde alınan bu belge, yalnızca bir işletmenin başarısı değil; bölge hayvancılığı adına atılan güçlü ve örnek bir adım olarak kayıtlara geçti.

Sağlıklı üretim için emek veren tüm üreticilere bol ve bereketli kazançlar diliyoruz.