Anasayfa Spor Hacı Osmanoğlu neşteri vurdu: Mustafa Çulcu'nun hedef gösterdiği hakem TFF 1. Lig’e düştü

Hacı Osmanoğlu neşteri vurdu: Mustafa Çulcu'nun hedef gösterdiği hakem TFF 1. Lig’e düştü

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Süper Lig’in 20. hafta maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı. Geçen hafta verdiği kararlarla yoğun eleştiri alan o hakem TFF 1. Lig’e görevlendirildi. İşte o hakem ve yaşanan olayın perde arkası…

Furkan Çelik Derleyen: Furkan Çelik
Hacı Osmanoğlu neşteri vurdu: Mustafa Çulcu'nun hedef gösterdiği hakem TFF 1. Lig’e düştü - Resim: 1

Süper Lig'de 20. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Yayınlanan listede ise bir kişi dikkatleri üzerine çekti.

Hacı Osmanoğlu neşteri vurdu: Mustafa Çulcu'nun hedef gösterdiği hakem TFF 1. Lig’e düştü - Resim: 2

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'nun açıklamasına göre ligde 20. hafta mücadelelerinde görev alacak hakemler şunlar:

Hacı Osmanoğlu neşteri vurdu: Mustafa Çulcu'nun hedef gösterdiği hakem TFF 1. Lig’e düştü - Resim: 3

Yarın:

20.00 Antalyaspor-Trabzonspor: Oğuzhan Çakır
20.00 Kasımpaşa-Samsunspor: Çağdaş Altay

31 Ocak Cumartesi:

14.30 Alanyaspor-Eyüpspor: Oğuzhan Aksu
17.00 Başakşehir-Çaykur Rizespor: Yiğit Arslan
20.00 Beşiktaş-Konyaspor: Batuhan Kolak
20.00 Göztepe-Fatih Karagümrük: Ömer Tolga Güldibi

Hacı Osmanoğlu neşteri vurdu: Mustafa Çulcu'nun hedef gösterdiği hakem TFF 1. Lig’e düştü - Resim: 4

1 Şubat Pazar:

17.00 Gençlerbirliği-Gaziantep FK: Erdem Mertoğlu
20.00 Galatasaray-Kayserispor: Adnan Deniz Kayatepe

2 Şubat Pazartesi:

20.00 Kocaelispor-Fenerbahçe: Alper Akarsu

Hacı Osmanoğlu neşteri vurdu: Mustafa Çulcu'nun hedef gösterdiği hakem TFF 1. Lig’e düştü - Resim: 5

TFF 1. LİG’E GÖREVLENDİRİLDİ

Öte yandan geçen hafta Trabzonspor-Kasımpaşa maçındaki performansıyla ağır eleştiri alan hakem Ali Yılmaz'ın bu kez 1. Lig'de görevlendirildi.

Hacı Osmanoğlu neşteri vurdu: Mustafa Çulcu'nun hedef gösterdiği hakem TFF 1. Lig’e düştü - Resim: 6

MHK eski başkanı Mustafa Çulcu ise hakem Ali Yılmaz ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu. Çulcu, Sabah’taki köşesinde şu ifadeleri kullanmıştı:

Hacı Osmanoğlu neşteri vurdu: Mustafa Çulcu'nun hedef gösterdiği hakem TFF 1. Lig’e düştü - Resim: 7

"Ali Yılmaz ve ekibi maçı 6 dakika gecikme ile 20.06'da başlattı. Tam bir plansızlık ve otorite zafiyetidir. Temaslı oyunla faul arasında çok ince bir çizgi vardır. Bunu iyi ayırt eden, uygulayan hakem saygı görür. Aksi olursa "Hakem futbolu bilmiyor" derler, tepki verirler hatta gülerler. Hakemin faul standardı yoktu. Muçi'nin 29'da bilerek ayakla oynadığı top, yükseliyor, koluna geliyor, hakem elle oynama çaldı.

Hacı Osmanoğlu neşteri vurdu: Mustafa Çulcu'nun hedef gösterdiği hakem TFF 1. Lig’e düştü - Resim: 8

Demek ki Muçi kendi ceza alanı içinde olsa, Trabzon aleyhine penaltı verecekmiş. Skandal yorum ve karar! Kasımpaşa'nın penaltı beklediği pozisyonda devam kararı doğru. Hakemi zorlayan majör karar yok. Acemilik var. Güya az faul çalma gayreti vardı ama 31 faul ile tamamladı."

Kaynak: Spor Servisi
