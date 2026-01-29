Hacı Osmanoğlu neşteri vurdu: Mustafa Çulcu'nun hedef gösterdiği hakem TFF 1. Lig’e düştü

"Ali Yılmaz ve ekibi maçı 6 dakika gecikme ile 20.06'da başlattı. Tam bir plansızlık ve otorite zafiyetidir. Temaslı oyunla faul arasında çok ince bir çizgi vardır. Bunu iyi ayırt eden, uygulayan hakem saygı görür. Aksi olursa "Hakem futbolu bilmiyor" derler, tepki verirler hatta gülerler. Hakemin faul standardı yoktu. Muçi'nin 29'da bilerek ayakla oynadığı top, yükseliyor, koluna geliyor, hakem elle oynama çaldı.