Hac ibadeti için Mekke'de bulunan yüz binlerce hacı adayı, Kurban Bayramı öncesi son cuma namazını Kabe'de kıldı. Hacı olmak için gün sayan hacı adayları, sabah saatlerinden itibaren geldikleri Kabe'de önce tavaf yaptı. Kabe'deki yoğunluk dolayısıyla hacı adayları, görevliler gözetiminde Mescid-i Haram çevresindeki alanlara yönlendirildi.

Alandan iç ve dış avluya geçirilen hacı adayları, namaz saatine kadar dua edip Kur'an-ı Kerim okudu. Dış avluda güneş altında kalan bazı hacı adayları, sıcaktan korunmak için şemsiye kullandı.

Hacı adayları, hac farizalarını yerine getirdikten sonra 25 Mayıs akşamından itibaren Arafat'a çıkacak ve vakfeye duracak. Buradan Müzdelife ve Mina yolculuğu yapacak hacılar, Cemerat'ta şeytan taşladıktan sonra Kabe'ye giderek tavaf ve say gerçekleştirecek.

Daha sonra ihramdan çıkacak hacılar, 27 Mayıs'ta başlayacak Kurban Bayramı'nı kutsal topraklarda idrak edecek.