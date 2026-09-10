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Hacettepe Üniversitesi Beytepe Yerleşkesinde geçen yıl ekim ayında yaşanan palalı saldırıya ilişkin yürütülen disiplin soruşturmasında skandal bir karar verildi. Üniversite yönetimi, adli süreçte failleri hedef almak yerine mağdur öğrencileri cezalandırarak, başından palayla yaralanan bir öğrenciye 6 ay okuldan uzaklaştırma cezası verdi.

Evrensel'de yer alan habere göre, yemekhane zamları ve rezervasyon sistemini 27 Ekim 2025 tarihinde protesto eden öğrencilere, kendilerine "Hacettepe Ülkücü Teşkilatı" adını veren kar maskeli bir grup pala ve döner bıçaklarıyla saldırdı. Saldırının ardından faillerin kimlikleri ve adli kayıtları kamuoyuna yansımasına, İçişleri ile Adalet Bakanlıklarına çağrılar yapılmasına rağmen saldırgan grubu oluşturan şahıslara yönelik herhangi bir adli yaptırım uygulanmadı.

HAYATİ RİSKİ VARKEN GÖZALTINA ALINMAK İSTENDİ

Saldırı günü kafa travması şüphesiyle Bilkent Şehir Hastanesine kaldırılan yaralı öğrenci, doktorların hayati risk ve müşahede uyarılarına rağmen hastaneden gözaltına alınmak istenmişti. Avukatların, milletvekillerinin ve öğrencilerin direnciyle bu girişim engellenirken, hastane önünde bekleyen 23 öğrenci, polisin müdahalesiyle gözaltına alınmıştı. İfade işlemlerinin ardından tüm öğrenciler serbest bırakıldı.