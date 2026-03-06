Hacettepe Üniversitesi’nde uzaklaştırma cezaları öğrencileri çileden çıkardı. Bazı öğrencilere verilen yarım yıldan üç yıla kadar uzaklaştırma cezalarına tepki gösteren öğrenciler, rektörlük önünde eylem yaptı. Öğrenciler, cezaların geri çekilmesini talep etti.

Kampüs içinden Rektörlük binası önüne yürüyen öğrenciler burada eylem yaptı. Verilen cezalara tepki gösteren öğrenciler "Soruşturmalarla bitmeyiz, siz gitmeden gitmeyiz” yazılı pankart açtı.

ÇOK SAYIDA ÖĞRENCİ CEZA ALDI

19 Mart sürecindeki eylemlere katıldıkları gerekçesiyle üniversitede çok sayıda öğrenci hakkında disiplin soruşturması açıldığını, bazı öğrenciler hakkında yarım yıldan üç yıla kadar uzaklaştırma cezaları verildiğini belirtilen öğrenciler, verilen cezaların geri çekilmesini talep etti.

Rektörlük önünde cezaları protesto eden öğrenciler, kampüs nizamiyesine yürüyerek eylemlerine devam etti.