Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Geliş Terminali’nde hacılar, yakınları tarafından karanfil ve güllerle karşılandı. Duygusal anların yaşandığı karşılamalarda hacılar, aileleri ve sevdikleriyle hasret giderdi.

Hac ibadetini tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten hacılardan Çağrı Işık, kutsal topraklardan ayrılmanın burukluğunu da hissettiklerini söyledi. Işık, “Elhamdülillah mutluyuz. Ayrılırken bir hüzün var ama buraya gelince de ayrı bir sevinç yaşıyoruz. İnsan oraya gidince ayrılmak istemiyor. Burada sevdiklerimizi özlüyoruz ama yüreğimiz orada kaldı.” ifadelerini kullandı.

Hacılardan Murat Yılmaz da kutsal topraklardan ayrılmanın zor olduğunu dile getirerek, herkesin bu ibadeti yerine getirebilmesi temennisinde bulundu.

Torunları ve çocukları tarafından karşılanan Yunus Kazdal ise hac deneyiminin tarif edilemeyecek kadar özel olduğunu vurgulayarak, “Oradaki atmosfer anlatılmaz, yaşanır. Dualarımızı yaptık, Allah kabul etsin inşallah.” dedi.

Eşiyle birlikte hac yolculuğuna çıktığını belirten Havva Kazdal da dönüşün zor olduğunu ancak ailesine kavuşmanın sevincini yaşadığını ifade etti.

Hacıların yurda dönüşlerinin önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor.