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Kaynak: AA

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, bu yıl ilk kez ön kayıt yaptıran 252 bin 708 vatandaş ile önceki yıllardan kaydı bulunup bu yıl kayıt yenileme işlemini gerçekleştiren 1 milyon 625 bin 338 vatandaş olmak üzere toplam 1 milyon 878 bin 46 hacı adayının beklediği kura, yarın 10.30'da noter huzurunda gerçekleştirilecek.

Suudi Arabistan, 2027 yılı hac organizasyonu kapsamında Türkiye'ye 84 bin 942 kişilik kontenjan tahsis etti.

Hacı adayları kura çekimini canlı yayın üzerinden takip edebilecek. Sonuçlar ise e-Devlet Kapısı aracılığıyla sorgulanabilecek ve kısa mesaj yoluyla da adaylara bildirilecek.

Kurada kesin kayıt hakkı kazanan vatandaşlar, işlemlerini 30 Temmuz Perşembe günü saat 08.30'dan başlayarak 18 Ağustos tarihine kadar e-Devlet Kapısı üzerinden tamamlayabilecek.

KUTSAL TOPRAKLARA GİDİŞLER 17 NİSAN'DA BAŞLAYACAK

2027 yılı hac organizasyonunda hacı adaylarının kutsal topraklara gidişlerinin 17 Nisan-11 Mayıs 2027, dönüşlerinin ise 20 Mayıs-15 Haziran 2027 tarihleri arasında gerçekleştirilmesi öngörülüyor.

Öte yandan, Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu'nun kararı doğrultusunda 2027 yılı hac ön kayıt ve kayıt yenileme başvuruları, 18 Mayıs-30 Haziran tarihleri arasında e-Devlet Kapısı üzerinden bireysel olarak alınmıştı.