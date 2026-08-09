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Kaynak: AA

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Şırnak’ın Silopi ilçesinde bulunan Habur Gümrük Kapısı’nda 2026 yılının en yüksek günlük tır çıkış sayısına ulaşıldığını duyurdu.

Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 7 Ağustos Cuma günü Habur’dan toplam 2 bin 454 tırın çıkış yaptığını belirtti.

BOLAT: BÖLGESEL TİCARETİN GÜÇLÜ GÖSTERGESİ

Türkiye’nin bölgesel ticaret yollarındaki ağırlığının giderek arttığını belirten Bolat, kırılan rekorun Irak ile büyüyen ticaretin yanı sıra Körfez ülkelerine uzanan yeni transit ticaret koridorlarının da sahadaki göstergelerinden biri olduğunu ifade etti.

Habur Gümrük Kapısı’nın Türkiye-Irak ticaretinde kritik öneme sahip olduğunu vurgulayan Bolat, kapının Türkiye’yi Irak üzerinden Körfez ve daha geniş pazarlara bağlayan stratejik ticaret koridorunun önemli noktalarından biri olduğunu kaydetti.

“LOJİSTİK KAPASİTEMİZİN SOMUT GÖSTERGESİ”

Günlük 2 bin 454 tırlık çıkışın büyüyen ticaret ve güçlenen lojistik kapasitenin somut göstergesi olduğunu belirten Bolat, ihracatçılara, taşımacılara, şoförlere ve gümrük çalışanlarına teşekkür etti.

Bolat, Türkiye’nin ticaret yollarının genişletilmesi, lojistik altyapının güçlendirilmesi ve ihracatçıların dünya pazarlarına daha hızlı ulaşması için çalışmaların devam edeceğini bildirdi.