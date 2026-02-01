Altın fiyatlarında son dönemde yaşanan artış ve yurt dışı ile Türkiye arasındaki fiyat farkının açılması, altın kaçakçılığı girişimlerini artırdı. Gümrük muhafaza birimlerinin kontrolleri neticesinde, Şırnak’ın Silopi ilçesinde bulunan Habur Sınır Kapısı’nda ocak ayı içerisinde farklı tarihlerde altın kaçakçılarına yönelik çok sayıda operasyon düzenlendi.

41 KİLO KAÇAK ALTIN ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan kontrollerde, bir kısmı şüphelilerin ayakkabıları içerisinde gizlenmiş toplam 41 kilo kaçak altın ele geçirildi. Piyasa değeri yaklaşık 297 milyon TL olan altınlarla ilgili 12 şüpheli gözaltına alındı.