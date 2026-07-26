Şırnak’ın Silopi ilçesinde emniyet güçleri, uyuşturucu madde ticaretine karşı yürütülen çalışmalar kapsamında kritik bir operasyona imza attı. Yabancı uyruklu bir şahsın bölgeye uyuşturucu getireceği bilgisine ulaşan Silopi İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, zaman kaybetmeden harekete geçti.
Habur Sınır Kapısı’nda önlem alan ekipler, M.H. isimli yabancı uyruklu şüpheliyi durdurdu. Narkotik detektör köpeği "Aspar"ın da yer aldığı detaylı aramada, şahsın valizleri didik didik edildi. Yapılan incelemelerde, valizlerin içerisindeki 32 parça giysiye emdirildiği belirlenen toplam 11 kilo 457 gram sentetik uyuşturucu maddesi tespit edildi.
Suç unsuru malzemelerin ele geçirilmesinin ardından gözaltına alınan zanlı, sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Buradaki işlemleri tamamlanan M.H. adliyeye sevk edildi. Şüpheli, tutuklanarak cezaevine teslim edildi.