Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde balık tutarken Habur Çayı'nda akıntıya kapılarak kaybolan Erkan Sak, 9 gün süren arama çalışmalarının ardından bulundu. Sak, düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.
9 Temmuz'da Habur Çayı'nda balık tuttuğu sırada akıntıya kapılarak kaybolan Erkan Sak'ın cansız bedeni, arama çalışmalarının dokuzuncu gününde kaybolduğu noktadan yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta bulundu.
Şırnak Devlet Hastanesi'nde otopsi işlemleri tamamlanan Sak'ın cenazesi, Uludere ilçesine bağlı Yemişli köyüne götürülerek yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.
Öte yandan Şırnak Valisi Birol Ekici de hastanede Sak'ın ailesini ziyaret ederek başsağlığı dileklerini iletti.