Kaynak: İHA

Türkiye ile Irak sınırını çizen Habur Çayı'nda yürütülen arama kurtarma operasyonuna devletin tüm imkanlarının yanı sıra gönüllü ekipler de destek veriyor. Bölgede adeta her taşın altı aranırken, su altı ve hava destekli teknolojilerle arama çemberi genişletiliyor.

Kayıp genci bulmak için yürütülen kritik operasyonun tüm detayları:

HABUR ÇAYI'NDA AKINTIYA KAPILDI

Olay, 5 gün önce Beytüşşebap ilçesine bağlı Taşarası köyü yakınlarında bulunan Komato bölgesinde meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte balık tutmak amacıyla nehir kenarına giden Erkan Sak, su kenarında dengesini kaybederek debisi yüksek olan Habur Çayı'na düştü. Genç adamın güçlü akıntıya kapılarak hızla gözden kaybolması üzerine çevredekiler hemen yetkililere haber verdi. O dakikadan itibaren bölgede büyük bir arama faaliyeti başlatıldı.

HAVADAN, KARADAN VE SUDAN DEV OPERASYON

Erkan Sak’ın cansız bedenine ulaşabilmek amacıyla bölge adeta abluka altına alındı. Arama operasyonuna; AFAD, UMKE, Jandarma ve Polis dalgıç ekipleri ile Cizre İtfaiyesi su altı arama kurtarma personeli katılıyor. Akıntının şiddetli olduğu nehir yatağında dalgıçlar su altı görüşünün elverdiği noktalarda dalış yaparken, karadan jandarma ve vatandaşlar nehir kenarını tarıyor. AFAD ekipleri ise insan gözünün gözden kaçırabileceği detayları yakalamak adına havadan termal dronlar uçurarak nehir yatağındaki ısı kaynaklarını ve şüpheli karaltıları inceliyor.

HAKKARİ'DEN GELEN GÖNÜLLÜ RAFTİNG EKİBİ 30 KİLOMETRELİK ALANI TARIYOR

Debisi yüksek ve kayalık nehir yapısı nedeniyle botların ilerlemekte güçlük çektiği Habur Çayı'nda, akıntılı sular konusunda uzman olan komşu il Hakkari'den gelen gönüllü bir rafting ekibi de görev yapıyor. Rafting botlarıyla su üstünde hızla hareket eden ve en riskli girdap noktalarına bile giren ekipler, Irak sınırına kadar olan 30 kilometrelik kanyon hattında her noktayı inceliyor.

İki gündür arama faaliyetlerine aralıksız destek veren gönüllü arama kurtarma personeli Selçuk Tunç, yürüttükleri çalışmalar hakkında şu bilgileri paylaştı:

Biz Hakkari'den arkadaşlarımızla birlikte insani bir görev olarak arama çalışmalarına katıldık. Şu an için maalesef bir bulguya rastlayamadık ancak umudumuzu kaybetmiyoruz. Şüphelendiğimiz, kayaların altına denk gelen ya da suyun girdap yaptığı yerlerde aramalarımız yoğunlaşıyor. Irak sınırına kadar bu hattı taramaya devam edeceğiz. Allah'ın izniyle Erkan kardeşimizi bulana kadar pes etmeyeceğiz



Yetkililer, bölgedeki hava sıcaklıkları ve nehrin akış yönüne göre arama faaliyetlerinin sınır hattı boyunca koordineli bir şekilde genişletilerek sürdürüleceğini bildirdi.