Can Holding Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ'ın kontrolündeki Habertürk'te patlayan uyuşturucu ve fuhuş skandalıyla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Mehmet Akif Ersoy verdiği ifadelerde kendisini uyuşturucuya alıştıranın Veyis Ateş olduğunu, madde kullanmadığını ve teminin arkadaşları tarafından yapıldığını iddia etmişti. Ersoy'un iddialarını boşa düşürecek yeni bir ifade daha ortaya çıktı.

Soruşturma kapsamında İstanbul İl Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan İpek M. isimli şüpheli, Ersoy ve çevresindekilerle ilgili dikkat çeken iddialarda bulundu. Sabah’tan Atakan Irmak’ın haberine göre şüpheli İpek M.'nin savcılıkta verdiği ifadeye göre, olaylar 2022 yılına kadar uzanıyor.

'MADDE ETKİSİNDEYKEN...'

İpek M., gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un sık sık alkollü ve madde etkisindeyken çakarlı araç kullandığına şahit olduğunu öne sürdü. Genç kadın ifadesinde, "Bulunduğumuz ortamlarda uyuşturucu madde ortaya çıkıyordu, büyük ihtimalle Akif getiriyordu" diyerek uyuşturucu tedariği ile ilgili Ersoy'u işaret etti.

İpek M.; Tolga Aykut, Mehmet Akif Ersoy , Buse Ö. ve Tuğba Ö. gibi isimlerin bir arada olduğu ev partilerinde, "Doğruluk mu cesaret mi?" oyunu oynandığını ve sonrasında ilişkiye girildiğini de öne sürüldü.

VEYİS ATEŞ KİMDİR?

Veyis Ateş, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun. Cem Vakfı'na ait Cem Radyo'da bir yıl çalıştıktan sonra 2006 yılında TVNET'te çalışmaya başladı. Burada ana haber sunuculuğunun yanı sıra çeşitli programlar sundu. Spikerlik yaparken ayrıca özel bir kolejde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliği de yaptı. 2013 yılında Habertürk TV'ye geçiş yaptı belli bir süre sonra kanalın genel müdürü oldu. 15 Ocak 2016 tarihinde getirildiği Habertürk TV Genel Müdürlüğü görevinden 2018 yılında alındı. 28 Aralık 2025 tarihinde uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alındı.[2] 29 Aralık 2025 tarihinde ise tutuklandı.