Uyuşturucu operasyonu çerçevesinde eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy gözaltına alınarak tutuklanmıştı. Ersoy’un tutuklanmasının ardından sektör çalışanları peş peşe itiraflarda bulunmuşlardı.

İlk isyan bayrağını da eski Habertürk spikeri Nur Köşker açmıştı. Köşker, Ersoy'un kendisine baskı yaptığını, taciz içeren davranışlarda bulunduğunu ve mesajlar gönderdiğini ileri sürmüştü. Ersoy ise verdiği ek ifadede iddiaların iftira olduğunu söylemişti. Köşker'den konuya dair yeni bir açıklama geldi.

BÖYLE BİRİ NEDEN UZUN SÜRE KURUMDA TUTULDU?

Tartışmalar sürerken Nur Köşker, X (eski Twitter) hesabı üzerinden yeni bir açıklama daha yaptı. Köşker paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Eğer benim ‘saçma sapan davranışlar’ sergilediğim öne sürülüyorsa, o zaman şu soruya cevap verilmelidir: Böyle biri neden uzun süre kurumda tutuldu ve neden ana haber bültenini sundu?

Habertürk’e girişimin bir kadın yönetici aracılığıyla gerçekleştiği unutulmamalıdır. Asıl sorun, sektörde birçok kadına yönelik taciz iddialarıyla anılan bir ismin genel yayın yönetmeni yapılmasıyla başlamıştır. Benim açımdan bu süreç, kendimi korumak için aldığım istifa kararıyla noktalanmıştır. Anlamak isteyen için bu ifadeler yeterince açıktır.

Ayrıca şu sorunun da yanıtlanması gerekir: Eğer sorun benim tutumumsa, aynı dönemde başka tecrübeli kadın spikerlerin de kanaldan uzaklaştırılmasını nasıl açıklıyorsunuz? Bu isimler de mi ‘uygunsuz davranışlar’ sergiliyordu, yoksa ekran tercihleri başka ilişkiler üzerinden mi şekillendirildi?

Televizyonculuk geçmişi olmayan, ekran deneyimi bulunmayan ve mesleki formasyonu tamamen farklı bir alana ait bir kişinin, sıfır yayın tecrübesiyle Türkiye’nin en köklü haber kanallarından birinde yer bulması hangi editoryal kriterle açıklanabilir?

Eğer konu liyakatsa, bu tabloyu kamuoyuna mantıklı bir şekilde anlatmak zorundasınız. Yok eğer mesele başka dinamiklerse, o zaman da her şeyi ‘husumet’ diyerek geçiştiremezsiniz.

Bunu defalarca söyledim, yine söylüyorum: Allah, liyakat ve vicdan yerine başka saiklerle hareket edenlerden tüm kadınları korusun.”

NELER OLMUŞTU?

Mehmet Akif Ersoy’un gözaltına alınmasının ardından, Habertürk’ten ayrıldıktan sonra ABD’ye yerleşen Nur Köşker, Ersoy’un taleplerini kabul etmediği için kanaldan ayrılmak zorunda bırakıldığını öne sürmüştü. Ersoy ise savcılıktaki ek ifadesinde Köşker için, “Saçma davranışları nedeniyle kanaldan çıkarılmıştır. Bu yüzden bize karşı husumet beslemektedir” ifadelerini kullanmıştı.