Oxford Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Reuters Gazetecilik Araştırmaları Enstitüsü tarafından hazırlanan rapor, 48 ülkede yaklaşık 100 bin kişiyle yapılan anketlere dayanıyor. Rapora göre katılımcıların %54’ü, anketten önceki hafta içinde sosyal medya ya da video platformları üzerinden haberleri takip ettiğini söyledi. Buna karşılık televizyon haberleri %52’de kalırken, gazete uygulamaları ve haber siteleri %51 seviyesinde yer aldı. Radyo ise %21 ile listenin oldukça gerisinde kaldı.
Haberlere güven tarihin en dibinde: Sosyal medya zirvede
Reuters Gazetecilik Araştırmaları Enstitüsü tarafından hazırlanan rapora göre haberlere güven tarihin den düşük seviyesine geldi. Raporda sosyal medya ve video platformları ilk kez televizyonu geride bıraktı. Rapora göre yapay zeka da yükselişe geçti.Kaynak: Haber Merkezi
TikTok ise bu dönüşümün merkezindeki platformlardan biri hâline gelmiş durumda. Rapora göre dünya genelinde kullanıcıların %17’si artık haberleri TikTok üzerinden takip ediyor. Bu oran geçen yıla kıyasla dört puanlık ciddi bir artış anlamına geliyor.
YouTube ve X gibi platformlarda kullanıcılar doğrudan haber aramaya yönelirken, Instagram, Facebook ve TikTok gibi uygulamalarda ise kullanıcıların haberlerle daha çok “tesadüfen” karşılaştığı belirtiliyor. Yani insanlar çoğu zaman eğlence içerikleri arasında gezinirken gündeme dair bilgilere maruz kalıyor.
Raporda dikkat çeken bir diğer unsur ise yapay zekâ destekli sohbet botlarının haber tüketimindeki yükselişi oldu. Geçtiğimiz yıl kullanıcıların yalnızca %7’si haber almak için yapay zekâ araçlarını kullandığını söylerken, bu oran bu yıl %10’a yükseldi.
Özellikle 25 yaş altındaki kullanıcılar arasında yapay zekâ destekli haber tüketiminin genel nüfusun iki katına ulaştığı belirtiliyor. Ancak kullanıcıların önemli bir kısmı, yapay zekânın haberlerin doğruluğu, şeffaflığı ve güvenilirliği konusunda ciddi riskler oluşturabileceğini düşünüyor.
Reuters Enstitüsü’nün raporunda en dikkat çekici başlıklardan biri de haberlere duyulan güvenin tarihî düşük seviyeye gerilemiş olması oldu. Araştırmanın yürütüldüğü 48 pazarın 29’unda haber kuruluşlarına olan güvenin düştüğü görülüyor.
“Haberlerin çoğuna çoğu zaman güveniyorum” diyen kullanıcıların oranı %37. Bu da Reuters Enstitüsü’nün 2015’te ölçümlere başlamasından bu yana görülen en düşük seviye anlamına geliyor.
Bu dönüşüm özellikle geleneksel medya kuruluşları için ciddi bir ekonomik baskı yaratıyor. Rapora göre kullanıcıların yalnızca %17’si çevrim içi haber içerikleri için ödeme yapıyor. Diğer yandan reklam gelirlerinin büyük kısmı Google, Meta ve TikTok gibi teknoloji şirketlerine kaymaya devam ediyor. Bu da haber kuruluşlarının sürdürülebilir gelir modeli oluşturmasını giderek zorlaştırıyor.