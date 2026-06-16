Haberlere güven tarihin en dibinde: Sosyal medya zirvede

Bu dönüşüm özellikle geleneksel medya kuruluşları için ciddi bir ekonomik baskı yaratıyor. Rapora göre kullanıcıların yalnızca %17’si çevrim içi haber içerikleri için ödeme yapıyor. Diğer yandan reklam gelirlerinin büyük kısmı Google, Meta ve TikTok gibi teknoloji şirketlerine kaymaya devam ediyor. Bu da haber kuruluşlarının sürdürülebilir gelir modeli oluşturmasını giderek zorlaştırıyor.