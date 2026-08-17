Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’ın görevden alındığı yönündeki asılsız iddia, üçüncü taraf dijital reklam ağları üzerinden yürütülen organize bir dolandırıcılık kampanyası haline geldi.

Bu sahte reklamlar ise yüksek trafikli internet sitelerinde gösterildi. BİK'de ilk sıralarda olan YENİÇAĞ'da sahte reklam saldırılarına maruz kaldı. Gazetemiz dışında SÖZCÜ, Cumhuriyet ve MYNET gibi pek çok sitelerde de sahte reklamlar gösterildi.

YENİÇAĞ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan hakkında son dönemde sosyal medya ve internet haber sitelerinde yayılan “görevden alındı” iddiasının ise gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

Sahte reklamların yüksek trafikli internet sitelerinde gösterildiği, farklı alan adlarıyla yeniden yayına sokulduğu ve Karahan’ın görevini sürdürdüğü ifade edildi.

Asılsız iddianın, kullanıcıları sahte internet sayfalarına yönlendiren organize bir reklam kampanyasıyla yaygınlaştırıldığı aktarıldı.

MYNET

İDDİALAR YALAN, YURT DIŞI KAYNAKLI SALDIRI ŞÜPHESİ

“FATİH KARAHAN KOVULDU” başlıklı reklam bantlarının yüksek ziyaretçi trafiğine sahip internet haber sitelerinin reklam alanlarında gösterildiği belirtildi. Bu reklamlarsa doğrudan bu internet sitelerinin altyapısından yayınlanmadığı, üçüncü taraf reklam ağları üzerinden kullanıcılara ulaştırıldığı söylendi.

Reklamların engellenmesinin ardından dolandırıcılık ağı tarafından yeni internet adresleri oluşturularak benzer içeriklerin yeniden reklam ağına soktukları da belirtildi.

Cumhuriyet

Bazı bağlantıların “.sbs” uzantılı alan adlarının kullanıldığı görülürken, uzun ve şifreli parametreler içeren adreslerin, kullanıcıları takip eden ve farklı kaynaklardan gelen trafiği farklı sayfalara yönlendiren otomatik sistemlerde kullanıldığından şüphe ediliyor. .

Alan adları ve sunucu altyapısına ilişkin bulgular ise kampanyanın Türkiye dışındaki kaynaklar üzerinden yürütüldüğünü gösteriyor.

SÖZCÜ

KARAHAN GÖREVİNE DEVAM EDİYOR

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın resmi kayıtlarına göre Fatih Karahan, 3 Şubat 2024'te Merkez Bankası Başkanı olarak göreve başladı ve görevine devam ediyor. Karahan’ın görevden alındığına ilişkin Resmi Gazete’de veya Merkez Bankası’nın resmi kanallarında herhangi bir karar ya da açıklama ise yok.

NOT: www.yenicaggazetesi.com adresimizde çıkan sahte reklam ve halkı yayıltıcı bu bilgi isteğimiz dışında yayına giriyor olup, yazılımsal olarak destek ve müdahele işlemi başlatılmıştır...