Niğde’de yalnız yaşadığı öğrenilen 26 yaşındaki Cumali C.’den bir süredir haber alamayan yakınları, durumu yetkililere bildirdi. Yukarı Kayabaşı Mahallesi Öğretmen Okulu Sokak’taki apart daireye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Adrese giren ekipler, genç adamı hareketsiz halde buldu. Yapılan ilk kontrollerde Cumali C.’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından cenaze, kesin ölüm nedeninin tespit edilmesi amacıyla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.