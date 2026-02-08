Edinilen bilgiye göre, yakınlarının haber alınamadığı belirtilen adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler ilk belirlemelere göre karı koca oldukları tespit edilen 2 kişinin cansız bedeni ile karşılaştı. Olay yerinde polis ekiplerinin incelemeleri sürüyor.
Haber alınamayan evden acı haber: Karı-kocanın cansız bedenleri bulundu
Derleyen: Mehmet Köpüklü
Kaynak: İHA