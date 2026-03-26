Yeşilçam’ın tartışmasız en efsane yapımlarından biri olan Hababam Sınıfı, başrollerinde Kemal Sunal, Şener Şen, Münir Özkul ve Tarık Akan gibi isimlerin yer aldığı filmiyle yıllar geçse de Türk sinemasının unutulmazları arasında yer almayı sürdürüyor.
Hababam Sınıfı'nın paragöz müdürüydü: Muharrem Gürses’in oğlu ekranların ünlü komedyeni Atilla Arcan çıktı
Hababam Sınıfı’nın paragöz ve sert okul müdürü olarak hafızalara kazınan Muharrem Gürses’in hayatına dair şaşırtıcı bir detay ortaya çıktı. Yeşilçam’ın usta oyuncusunun oğlunun da ekranların yakından tanıdığı bir isim olduğu anlaşıldı. Oğlu, Türk televizyonlarının unutulmaz komedyenlerinden biriymişCansu İşcan
Muharrem Gürses’in ikinci oğlu Atilla Arcan, vefat etmeden kısa bir süre önce Seksenler dizisinde 'Belediye Başkanı Şinasi Selvioğlu' karakterine hayat veriyordu.
Asıl soyadı Gürses’i kullanmayan Arcan; Cennet Mahallesi ve Prenses Perfinya gibi yapımlarda da rol almıştı. Ancak Atilla Arcan’ın en unutulmaz rolü, Süleyman Demirel taklidiydi.Atilla Arcan, 2015 yılında geçirdiği kalp krizi sonucu hayata gözlerini yumdu.
MUHARREM GÜRSES KİMDİR?
Muharrem Gürses (15 Ağustos 1913, Amasya/Merzifon – 7 Nisan 1999, İstanbul), Türk sinema, tiyatro ve televizyonunun önemli isimlerinden biri olan oyuncu, senarist, yönetmen ve prodüktördür. Türk seyircisi onu özellikle Hababam Sınıfı serisinde canlandırdığı sert, paragöz ve cimri okul müdürü (Okul Müdürü Muharrem Gür) rolüyle tanır ve hafızalara kazınmıştır.
Amasya’da doğdu. Babasını I. Dünya Savaşı’nda, annesini veremden kaybetti ve büyükbabasının yanında yetişti. İstanbul Öğretmen Okulu’nu bitirerek resim öğretmeni oldu (hocası şair Faruk Nafiz Çamlıbel’di). Bir süre Samsun’da öğretmenlik yaptı.
Küçük yaştan itibaren tiyatroya ilgi duydu. 17 yaşında amatör tiyatroya başladı ve 1931 yılında Şehir Tiyatrosu’na (Dârülbedâyi) girdi. Burada kısa bir süre Muhsin Ertuğrul’un tiyatrosunda çalıştı ancak bir olay nedeniyle tiyatrodan ayrıldı.
1943 yılında Sezer Sezin ve Hulusi Kentmen ile birlikte Gürses Tiyatrosu’nu kurdu. Gazetelerde tefrika romanlar yazdı, radyo oyunları hazırladı ve Anadolu’da gezici tiyatro turneleri düzenledi. Ankara Radyosu temsil kolunda da görev aldı.1945’te sinemaya yönetmen yardımcısı olarak adım attı. 1951’de ilk yönetmenlik deneyimini yaşadı.
1960’lı yıllardan itibaren kendi yapım şirketini kurdu ve Yeşilçam’da çok verimli bir dönem geçirdi. Melodram türünü Türk sinemasına yerleştiren ve “Gürses Ekolü” olarak anılan tarzı başlattı. Özellikle Muhterem Nur ile birçok film çekti.
Döneminin en çok film çeken ve iş yapan yönetmenlerinden biriydi.Kariyeri boyunca oyuncu olarak 50’den fazla, yönetmen ve senarist olarak 70-80’den fazla yapımda yer aldı.Hababam Sınıfı serisinin yanı sıra “Vurun Kahpeye”, “Kubilay”, “Sazlı Damın Kahpesi” gibi filmlerde de rol aldı veya yönetti. Hababam Sınıfı, Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı ve Hababam Sınıfı Uyanıyor filmlerinde okul müdürü rolüyle unutulmaz oldu.
İki oğlu vardır: Atilla Arcan (gerçek adı Ali Atila Gürses) Ünlü komedyen ve oyuncu (Seksenler dizisindeki Belediye Başkanı Şinasi Selvioğlu rolüyle tanınır, 2015’te vefat etti). Kemal Gökhan Gürses karikatüristtir.
Muharrem Gürses, 7 Nisan 1999’da İstanbul’da 85 yaşında hayatını kaybetti. Mezarı Zincirlikuyu Mezarlığı’ndadır.
ATİLLA ARCAN KİMDİR?
Atilla Arcan (gerçek adı Ali Atila Gürses), Türk oyuncu ve komedyendir. Özellikle “Binbir Surat Atilla Arcan” adlı programıyla ünlü siyasetçi ve sanatçı taklitleri yaparak 1990’lı yıllarda büyük ün kazanmıştır.
• Doğum: 21 Eylül 1945, İstanbul
• Ölüm: 16 Kasım 2015, İstanbul (Kartal) – 70 yaşında, kalp krizi sonucuYeşilçam’ın efsane isimlerinden Muharrem Gürses’in (Hababam Sınıfı’ndaki paragöz okul müdürü) ikinci oğludur. Kardeşi ise karikatürist Kemal Gökhan Gürses’tir. Tiyatro eğitiminin bir kısmını İngiltere’de alan Atilla Arcan, tiyatro, sinema ve televizyon yapımlarında rol almıştır.
Asıl soyadı Gürses olmasına rağmen sahne ve ekranlarda Arcan soyadını kullanmıştır.
Seksenler dizisi (2012-2015): Belediye Başkanı Şinasi Selvioğlu karakteri (en unutulmaz rollerinden biri, 4 sezon boyunca yer aldı).
Cennet Mahallesi
Prenses Perfinya (Sabri rolü)
Sudan Sebepler (Mahir rolü)
Yapışık Kardeşler, Aşk Emek İster ve birçok sinema filmi
Özellikle Süleyman Demirel taklidiyle hafızalara kazınan Arcan, seslendirme sanatçılığı da yapmıştır. 1984’ten itibaren oyuncu Gül Arcan ile evliydi. Bu evlilikten Şebnem Sevgi Gürses (kızı) ile Barış, Özgür ve Çağrı adlarında üç oğlu vardır.
Atilla Arcan, 16 Kasım 2015’te geçirdiği kalp krizi sonucu Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Cenazesi Erenköy Galip Paşa Camii’nden kaldırılarak Küçükyalı Mezarlığı’na defnedildi.