Hababam Sınıfı'nın paragöz müdürüydü: Muharrem Gürses’in oğlu ekranların ünlü komedyeni Atilla Arcan çıktı

Döneminin en çok film çeken ve iş yapan yönetmenlerinden biriydi.Kariyeri boyunca oyuncu olarak 50’den fazla, yönetmen ve senarist olarak 70-80’den fazla yapımda yer aldı.Hababam Sınıfı serisinin yanı sıra “Vurun Kahpeye”, “Kubilay”, “Sazlı Damın Kahpesi” gibi filmlerde de rol aldı veya yönetti. Hababam Sınıfı, Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı ve Hababam Sınıfı Uyanıyor filmlerinde okul müdürü rolüyle unutulmaz oldu.

İki oğlu vardır: Atilla Arcan (gerçek adı Ali Atila Gürses) Ünlü komedyen ve oyuncu (Seksenler dizisindeki Belediye Başkanı Şinasi Selvioğlu rolüyle tanınır, 2015’te vefat etti). Kemal Gökhan Gürses karikatüristtir.

Muharrem Gürses, 7 Nisan 1999’da İstanbul’da 85 yaşında hayatını kaybetti. Mezarı Zincirlikuyu Mezarlığı’ndadır.