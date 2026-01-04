Yeniçağ Gazetesi
Hababam Sınıfı'nın 'Kel Mahmut'u Münir Özkul 8 yıldır aramızda değil: Atatürk, 'Çok büyük bir tiyatrocu olacaksın' demişti

Hababam Sınıfı'nın ‘Kel Mahmut’u Münir Özkul 8 yıldır aramızda değil: Atatürk, ‘Çok büyük bir tiyatrocu olacaksın’ demişti

Usta oyuncu Münir Özkul, vefatının 8. yılında özlemle anılıyor. Muhsin Ertuğrul'un kitabındaki anıya göre, Özkul 12 yaşındayken Ankara'da bir oyunu Atatürk izlemiş ve "Çocuk, çok büyük bir tiyatrocu olacaksın" demişti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 1998'de "devlet sanatçısı" unvanı verilen, 2015'te Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'nü alan usta oyuncu Münir Özkul, vefatının 8. yılında özlemle anılıyor.

Ertem Eğilmez'in kalabalık kadrolu filmlerinin vazgeçilmez ismi olan sanatçı, 15 Ağustos 1925'te İstanbul'da doğdu.

İstanbul Erkek Lisesi mezunu Özkul, Bakırköy Ortaokulu'nda 1937'de ilk kez sahneye çıktı. 1940'ta Bakırköy Halkevi'nde "Erkek Güzeli" oyunuyla dikkat çekti.

1948'de Ses Tiyatrosu'nda "Aşk Köprüsü" ile profesyonel tiyatroya adım atan Özkul, ardından Muhsin Ertuğrul yönetimindeki Küçük Sahne'ye geçti.

Küçük Sahne'de John Steinbeck'in "Fareler ve İnsanlar", John Millington Synge'in "Babayiğit", George Axelrod'un "Yaz Bekarı", John Patrick'in "Çayhane" gibi eserlerin yanı sıra "Bana Çiçek Yollama", "Generalin Aşkı", "Yağmurcu" ve "Godot'yu Beklerken" oyunlarında rol aldı.

İstanbul Şehir Tiyatroları, Ankara Devlet Tiyatrosu ve özel tiyatrolarda görev yapan sanatçı, Sadık Şendil'in "Kanlı Nigar" oyunundaki performansıyla 1968'de İlhan İskender Armağanı'nı kazandı.

Özkul, bir röportajında sanat hayatında en büyük etkiyi Muhsin Ertuğrul, Ferdi Tayfur, Haldun Dormen, Sadık Şendil ve Şakir Eczacıbaşı'ndan aldığını belirtmişti.

Geleneksel Türk tiyatrosunun son temsilcisi İsmail Dümbüllü, Kel Hasan'dan devraldığı 50 yıllık kavuğu 1968'de Özkul'a devretti.

Usta oyuncu, Haldun Taner'in "Sersem Kocanın Kurnaz Karısı"ndaki rolüyle Avni Dilligil, Ulvi Uraz, İsmet Küntay ve İsmail Dümbüllü ödüllerini aldı.

1950'lerden itibaren sinemada yer alan Özkul, canlandırdığı karakterlerle seyircinin gönlünü fethetti.

Özellikle 1970'lerde Ertem Eğilmez filmlerinde önemli roller üstlenen Özkul, "Hababam Sınıfı" serisindeki tatlı sert "Kel Mahmut" tiplemesiyle unutulmazlar arasına girdi.

Özellikle 1970'lerde Ertem Eğilmez filmlerinde önemli roller üstlenen Özkul, "Hababam Sınıfı" serisindeki tatlı sert "Kel Mahmut" tiplemesiyle unutulmazlar arasına girdi.

"Mavi Boncuk", "Bizim Aile", "Aile Şerefi", "Gülen Gözler", "Neşeli Günler", "Gırgıriye" ve "Görgüsüzler" filmlerinde Adile Naşit ile başrol paylaşan Özkul, unutulmaz bir ikili oldu.

"Sev Kardeşim"deki rolüyle 1972 Altın Portakal En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü, "Bizim Aile"deki "Yaşar Usta" ile 1977 Azerbaycan Film Festivali Özel Ödülü'nü kazandı.

2006 Uluslararası İstanbul Tiyatro Festivali Onur Ödülü, 2014 Afife Tiyatro Ödülleri Muhsin Ertuğrul Özel Ödülü ve 2015 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'nün sahibi oldu.

Hayriye, Ferdi ve Güner adlı üç çocuğu olan sanatçıya 1998'de devlet sanatçısı unvanı verildi.

Muhsin Ertuğrul'un kitabındaki anıya göre, Özkul 12 yaşındayken Ankara'da bir oyunu Atatürk izlemiş ve "Çocuk, çok büyük bir tiyatrocu olacaksın" demişti.

Münir Özkul, 5 Ocak 2018'de İstanbul'da hayatını kaybetti. Cenazesi Muhsin Ertuğrul Sahnesi'ndeki törenin ardından Bakırköy Mezarlığı'na defnedildi.

