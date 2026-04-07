İstanbul’da 6 Eylül 1951’de doğan Kibar, müzikle tanışmasını çocuk yaşlarda yaşadı. Henüz 8 yaşındayken İstanbul Belediye Konservatuvarı’na girerek piyano eğitimine başladı. Eğitim hayatını Alman Lisesi’nde sürdürürken de müziğe olan ilgisi devam etti ve 1970 yılında Milliyet Liselerarası Müzik Yarışması’nda “En İyi Beste Ödülü”nü kazandı.

KİMYA MÜHENDİSLİĞİNDEN BESTEKARLIĞA UZANAN YOL

Robert Koleji’nin ardından kimya mühendisliği eğitimi alan Kibar, bu dönemde ünlü besteci Timur Selçuk ile tanıştı ve onunla birlikte çalıştı. 1974’te Timur Selçuk Orkestrası’nın kendi adını taşıyan albümünde org çalan Kibar, albümde yer alan “Panayır Günü” adlı eseriyle ilk bestelerinden birini ortaya koydu; bu eser pek çok Yeşilçam filminde kullanıldı.

1975 yılında “Hababam Sınıfı” serisinin müziklerini besteleyen Kibar, bu eserle Altın Portakal Film Müziği Ödülünü kazandı. Ardından “Neşeli Günler” ve “Aile Şerefi” gibi filmlere de unutulmaz müzikler yaptı.

TALU-KİBAR İŞ BİRLİĞİ VE 270 ŞARKI

Türkiye, 1975’te Eurovision Şarkı Yarışması’na ilk kez katılırken elemelerde kullanılmak üzere “Çoban Yıldızı” adlı parçayı Kibar besteledi. Parça yarışmaya katılmasa da halktan en çok oy alan eserler arasında yer aldı.

Kibar, söz yazarı Çiğdem Talu ile birlikte Türk pop müziğine damga vurdu. “İşte Öyle Bir Şey” albümüyle başlayan iş birliği, “Sevdan Olmasa”, “Bir de Bana Sor”, “İçimdeki Fırtına” gibi 270 şarkıya imza atmasını sağladı. İkili, Erol Evgin, Füsun Önal, Zerrin Özer ve Nil Burak gibi önemli sanatçılarla çalıştı. Talu’nun 1983’te vefatıyla bu iş birliği sona erdi.

ÖDÜLLERLE DOLU BİR SANAT HAYATI

Kibar, 1980’de “Hisseli Harikalar Kumpanyası” müzikalinin bestelerini yaptı. 1983’te İlhan İrem ile çalışarak “Pencere” albümünün müzikal direktörlüğünü üstlendi. 1986’da bestelediği “Halley” şarkısı Eurovision’da Türkiye’ye 9. sırayı kazandırdı.

1995’te, Talu’nun kızı Zeynep Talu’nun sözlerini yazdığı “Sev” şarkısı Arzu Ece tarafından Eurovision sahnesinde seslendirildi. 2000’de sahne müzikleriyle Afife Tiyatro Ödülleri’nde “Yılın En Başarılı Sahne Müziği” ödülünü aldı.

2001’de yayımladığı “Yadigar” albümü, Kibar’ın 25 yıl boyunca yapmak istediği bir çalışma oldu. Albümde 6 sözlü ve 7 enstrümantal beste yer alırken, vokallerde Candan Erçetin, Yaşar, Yeşim Salkım, Emre Altuğ, Demet ve Sibel Gürsoy yer aldı.

ÖZEL HAYATI VE VEFATI

İlk evliliğini avukat Şefika Pekin ile yapan Kibar’ın Selin adında bir kızı oldu. İkinci evliliğini Ethel Kibar ile gerçekleştiren sanatçının Merve adında bir kızı daha vardı. Uzun süren kanser tedavisinin ardından İstanbul’da 7 Nisan 2005’te yaşamını yitirdi. Cenazesi Bebek Camisi’nde kılınan namazın ardından Nakkaştepe Mezarlığı’na defnedildi.

Melih Kibar, besteleri ve eserleriyle Türk müziğine bıraktığı mirasla hâlâ yaşamaya devam ediyor.