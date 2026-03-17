Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Real Madrid evinde 3-0 yendiği Manchester City ile Etihad'ta rövanş maçına çıkacak.

ALVARO ARBELOA: 'İLK MAÇTAKİ REAL MADRID'İ GÖRMEK İSTİYORUM'

Maç öncesi düzenlenen basın toplantısında zorlu karşılaşmayla ilgili açıklamalarda bulunan Real Madrid Teknik Direktörü Alvaro Arbeloa, “İlk maçtaki Real Madrid'i görmek istiyorum . Tek amacımız sahaya çıkıp kazanmak, bu armanın bizden istediği de bu. Bu maçı kazanmaktan başka bir zihniyetle sahaya çıkamayız. Yarın alçakgönüllülük ve hırs göstermeliyiz.” diye konuştu.

'BELLINGHAM TAKIMLA OLMAK İSTEDİ, MBAPPE OYNAYACAK'

Ayrıca bir süredir sakatlıkları nedeniyle takımdan uzak kalan yıldız oyuncular Jude Bellingham ve Kylian Mbappe'nin Manchester City maçı kadrosunda yer almasına da değinen Arbeloa, 'Bellingham takım arkadaşlarıyla birlikte olmak istedi. Antrenmanların bir kısmına devam edecek. Ancak yarın oynayamayacak. Mbappe oynamaya hazır. Onu görebilirsiniz." dedi.

'GUARDIOLA'YA TAVSİYE VERMEYE CÜRRET ETMEYECEĞİM'

İspanyol çalıştırıcı, Manchester City'nin maçtan bir gün önce antrenman yapmamasını nasıl yorumladığının sorulması üzerine ise ""Guardiola bunu bu sabah çok iyi açıkladı. Bu onlar için yeni bir şey değil; bu sezon birkaç kez yaptılar ve hatta onlar için iyi sonuç verdi. Geçen gün Madrid maçının Pep Guardiola'nın teknik direktör olarak 987. maçı olduğunu duydum, bu yüzden ona tavsiye vermeye cüret etmeyeceğim. Neredeyse gözleri kapalı oynayabilen bir takım. Birbirlerini çok iyi tanıyorlar ve uzun yıllardır birlikteler. Bugün antrenman yapmamalarının yarınki sonucu çok değiştireceğini sanmıyorum." ifadelerini kullandı.

'ARDA HAALAND'I SAVUNMADA İYİ İŞ ÇIKARDI'

Basın toplantısının sonunda Arbeloa'ya ilk maçta gündem olan Arda Güler ile Erling Haaland'ın korner vuruşu sırasında ceza sahası içerisinde eşleşmesi de soruldu.

Arbeloa Arda Güler'in neden Haaland'ı marke ettiğini şu sözlerle anlattı:

"Öncelikle, Elche'ye attığı o gol muhteşemdi, atılması çok zor bir goldü. Haaland ile olan düelloda onu savunmamız gerekiyordu ve ne kadar çok kişi olursa o kadar iyi. Çok uzun boylu ama bence Arda çok iyi iş çıkardı ve yarın bunu tekrarlayıp tekrarlayamayacağımızı göreceğiz."