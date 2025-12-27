Premier Lig’in 18. haftasında Manchester City, City Ground’da karşılaştığı Nottingham Forest’ı 2-1 mağlup ederek zirve yarışındaki iddiasını sürdürdü.

City Ground’da oynanan karşılaşmanın ilk yarısında iki ekip de kontrollü bir oyun sergiledi. Topa daha fazla sahip olan Manchester City, pozisyon üretmekte zorlanırken Nottingham Forest savunmada dengeli bir görüntü çizdi. İlk 45 dakikalık bölüm golsüz eşitlikle tamamlandı.

İkinci yarıya daha tempolu başlayan konuk ekip, 49. dakikada aradığı golü buldu. Rayan Cherki’nin ceza sahası içine gönderdiği topu iyi takip eden Reijnders, düzgün bir vuruşla Manchester City’yi 1-0 öne geçirdi. Bu gol, City’nin maçtaki oyun üstünlüğünü skora yansıtmasını sağladı.

Golden sonra oyundan kopmayan Nottingham Forest, 54. dakikada eşitliği sağladı. Omar Hutchinson, ceza sahası içinde yakaladığı fırsatı değerlendirdi ve skoru 1-1’e getirdi. Ev sahibi ekip bu golle tribünleri yeniden oyunun içine çekti.

Maçın son bölümünde baskısını artıran Manchester City, galibiyet golünü 82. dakikada buldu. İlk golün asistini yapan Rayan Cherki, bu kez ceza sahası dışından etkili bir vuruşla topu ağlara göndererek skoru 2-1’e taşıdı.

Bu galibiyetle Manchester City puanını 40’a yükselterek maç fazlasıyla liderliğe yükeldi