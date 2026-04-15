Siz bugün AK Parti'nin kendi saflarına katacağı muhalif belediye başkanları ve Erdoğan'ın CHP başta olmak üzere İsrail'e salvolarını konuşurken, arka planda neler oluyor neler... Gelin bir bakalım mı?



AK Partili Abdülkadir Selvi, iktidara yakınlığıyla bilinen Hürriyet Gazetesindeki ‘’Özgür Özel’in ara seçim manevrasının altında ne yatıyor?’’ başlıklı yazısında DEM Parti Milletvekili Pervin Buldan'ın T24’ten Cansu Çamlıbel’e verdiği son söyleşiyi gündemine taşıdı. Çözüm sürecinin sabote edilme tehlikesine dikkat çeken Selvi, köşesinde tartışma yaratacak ifadelere yer verdi.

ANKARA'DAKİ ÇEVRELERİ ŞAŞIRTTI

Pervin Buldan'ın T24'te Cansu Çamlıbel ile yaptığı röportajın başkent kulislerinde yankı uyandırdığını belirten Selvi, yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Ben vefalı bir insanım, Pervin Buldan’ın yaptığı hizmetleri bir kalemde silmem. Ama Pervin Hanım’ın T24’te Cansu Çamlıbel’le yaptığı söyleşinin Ankara’daki çevreleri şaşırttığını söylemeliyim. Öcalan’a statü talebi üzerinden süreci sabote edecekler kaygısının oluşmasına neden oldu."

‘’40 YILIN TERÖRİSTBAŞI BİR GÜNDE 'BAŞ MÜZAKERECİ' OLMAZ."

Kamuoyunun "terörsüz Türkiye" hedefine verdiği desteğin, konu Abdullah Öcalan'a geldiğinde ciddi oranda düştüğüne dikkat çeken Hürriyet yazarı, köşesinde şu çarpıcı alıntıyı yaptı:

"Öcalan kültü üzerinden bu sorunu çözemeyiz. Terörsüz Türkiye sürecine olan kamuoyu desteği yükselirken, Öcalan ismi gündeme gelince bu destek yüzde 10’lar seviyesine iniyor. Çünkü Öcalan hâlâ Türk toplumunun kafasında 'teröristbaşı' olarak kodlanmış durumda. 40 yılın teröristbaşı bir günde 'baş müzakereci' olmaz."

‘’HÂLÂ 90'LI YILLARIN DİLİNİ KONUŞUYORLAR’’

Yazısının devamında DEM Parti'nin mevcut söylemlerini eleştiren Abdülkadir Selvi, atılan tarihi adımların parti tabanına doğru aktarılmadığını savundu. Selvi, sürecin tehlikeye girmesiyle ilgili yazısını şu sözlerle noktaladı:

"Ayrıca Kürt sorunun çözümü konusunda tarihi adımlar atıldı. Sessiz devrimler gerçekleştirildi. Ancak bu yapılan DEM’lilerin değerlendirmelerine yansımıyor. Hâlâ 90’lı yılların dilini konuşuyorlar. DEM tabanına karanlık bir tablo çizmeye devam ediyorlar. Süreç enfekte oluyor. Oysa Kürt sorunun çözümü konusunda alınan mesafeyi ve bundan sonra ulaşılacak hedefleri anlatsalar sürecin toplumsal tabanı güçlenecek."

BU BİR ‘NE İSTEDİNİZ DE VERMEDİK?’ YAZISI MI?

Selvi yazısının devamında AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’in açıklamalarına da yer verdi. Çelik’in sözü AK Parti’nin sözü ise ve bu yazıyı kaleme alan Abdülkadir Selvi’yi herkes, Erdoğan’ın CNN ekranlarında söyledi ‘’Vallahi Abdülkadir Bey köşenden gereğini yapacaksın. Ahmet Bey (Hakan) gereğini yapıyor…’’ sözleriyle anımsıyorsa bu işte bir restleşme var demektir. AK Parti süreçten de gidişattan da ve DEM Parti’nin bu ‘mesnetsiz’ açıklamalarından ‘gereğini yapacaksın Selvi’ köşesine taşındığına göre belli ki oldukça rahatsız.

Söylemeden geçemeyeceğim, burada taktiri yılların deneyimli gazetecisi ve Yeniçağ Ankara Temsilcisi Ahmet Takan hak ediyor. Buldan röpörtajını ilk değerlendirip köşesine taşıyan Takan ne demişti ‘’Dem, hem saraya hem de Öcalan’a şantaj yapıyor…’’ yeniden okuyun derim…



‘Ne istediniz de vermedik dememden kasıt ise Selvi yazısında şöyle diyor ‘’ Kürt sorunun çözümü konusunda tarihi adımlar atıldı. Sessiz devrimler gerçekleştirildi. Ancak bu yapılan DEM’lilerin değerlendirmelerine yansımıyor. Hâlâ 90’lı yılların dilini konuşuyorlar.’’ İşte bu serzeniş tam da bu anlama geliyor: Ne istediniz de vermedik?



Geriye terörist başına af kaldıysa tabiri caizse ‘’kusura bakmayın halkın desteği yüzde 10’a düşüyor çünkü Öcalan toplumun zihninde hâlâ 'terörist başı'’’ diyor…Ha şunu bileydin Selvi…Ha şunu bileydin!