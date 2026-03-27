FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı final müsabakasında İsveç ile Ukrayna karşı karşıya geldi.

Estadio Ciudad de Valencia Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi deplasman ekibi İsveç 3-1'lik skorla kazandı.

GYÖKERES MAÇA DAMGA VURDU

İsveç'e galibiyeti getiren gollerin üçünü de Arsenal'ın yıldız forveti Viktor Gyökeres kaydetti ve hat-trick yapmış oldu.

Dev forvet, gollerini 6. dakikada, 51. dakikada ve 73. dakikada penaltıdan kaydetti.

27 yaşındaki yıldız isim, İsveç A Takımı ile çıktığı 29 maçta 17 gol atmış oldu.

KALECİDEN ASİST

Ülkemizde bir dönem Gençlerbirliği forması da giyen İsveçli kaleci Nordfeldt maçın yıldızlaşan isimlerinden birisi oldu.

AIK Solna forması giyen 36 yaşındaki kaleci, kurtarışlarının dışında maçın 51. dakikasında atılan golün de asistini yaptı.

UKRAYNA BEKLENTİYİ KARŞILAYAMADI

Ukrayna'nın tek golünü ise 90. dakikada Dinamo Kiev forması giyen 20 yaşındaki hücumcu Matvii Ponomarenko kaydetti.

Öte yandan topa daha fazla sahip olan Ukrayna, son vuruşlarda etkisiz kalarak beklentiyi karşılayamadı.

TRABZONSPORLU ZUBKOV MAÇA İLK 11'DE BAŞLADI

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor forması giyen Ukraynalı hücum oyuncusu Zubkov da maça ilk 11'de başladı ve 60 dakika sahada kaldı.

29 yaşındaki futbolcu, Ukrayna Milli Takımı ile 42. maçına çıkmış oldu.

İSVEÇ'İN FİNALDE RAKİBİ POLONYA

İsveç play-off turu final müsabakasında Arnavutluk'u 2-1 devirmeyi başaran Polonya ile karşılaşacak. Mücadele, 31 Mart Salı günü İsveç'in evinde oynanacak.