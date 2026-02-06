

Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ

Güzelyurt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde, Güzelyurt Çok Programlı Anadolu Lisesi ev sahipliğinde düzenlenen “Korkma! Gençliğin Ruhu Burada” temalı liseler arası bilgi yarışması, yoğun katılım ve büyük heyecanla tamamlandı. Yarışmada dereceye giren öğrenciler, İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Keçeci ve Şube Müdürü Serpil Ayas tarafından ödüllendirildi.

Eğitimde akademik başarının yanı sıra özgüven, düşünme becerisi ve ekip ruhunu geliştirmeyi hedefleyen çalışmalar Güzelyurt’ta kararlılıkla sürdürülüyor. Bu kapsamda düzenlenen liseler arası bilgi yarışması, gençlerin bilgi birikimini sergilediği, centilmence rekabetin öne çıktığı anlamlı bir organizasyon olarak dikkat çekti.

BİLGİ, ÖZGÜVEN VE REKABET AYNI SAHNEDEYDİ

“Korkma! Gençliğin Ruhu Burada” temasıyla gerçekleştirilen yarışmada, ilçedeki liselerden öğrenciler bilgi, hız ve strateji gerektiren sorularla kıyasıya mücadele etti. Salonu dolduran öğrenci ve öğretmenler, yarışma boyunca heyecana ortak oldu.

PROTOKOLDEN GENÇLERE TEBRİK

Programa katılan Güzelyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Keçeci, yarışma sonunda yaptığı değerlendirmede, bu tür organizasyonların öğrencilerin akademik gelişiminin yanı sıra özgüven ve ifade becerilerine de önemli katkı sağladığını vurguladı. Keçeci, yarışmaya katılan tüm öğrencileri ve emeği geçen öğretmenleri tebrik etti.

Şube Müdürü Serpil Ayas ise öğrencilerin sergilediği performansın gelecek adına umut verici olduğunu belirterek, eğitimin sadece derslerle sınırlı olmadığını, bu tür etkinliklerin öğrencilerin çok yönlü gelişimini desteklediğini ifade etti.

DERECEYE GİREN ÖĞRENCİLERE ÖDÜL

Yarışma sonunda dereceye giren okulların öğrencilerine ödülleri, protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Ödül töreni, hatıra fotoğrafları ve alkışlar eşliğinde gerçekleşti.

Güzelyurt’ta düzenlenen bu anlamlı organizasyon, eğitimde akademik başarıyı teşvik eden çalışmaların artarak devam edeceğinin güçlü bir göstergesi oldu. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün öncülüğünde benzer etkinliklerin önümüzdeki dönemlerde de sürdürülmesi bekleniyor.