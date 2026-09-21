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Kaynak: Haber Merkezi

Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ



Güzelyurt ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla anlamlı bir anma programı düzenlendi. İlçe protokolü, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, İl Genel Meclisi üyeleri, gaziler ve vatandaşların katıldığı programda, vatan uğruna fedakârlık gösteren gaziler minnet ve şükranla anıldı.

GÜZELYURT’TA GAZİLERE VEFA BULUŞMASI

Güzelyurt ilçesinde, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen programda, vatanın bağımsızlığı ve milletin güvenliği uğruna fedakârlık gösteren gaziler anıldı.

İlçede gerçekleştirilen programa Güzelyurt Kaymakamı Süleyman Arat, Güzelyurt Belediye Başkanı Ünal Demircioğlu, Selime Belediye Başkanı Turgut Yayatan, kurum müdürleri, İl Genel Meclisi üyeleri, siyasi parti ilçe başkanları, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda gazilerin toplum ve devlet hayatındaki yeri vurgulanırken, vatan uğruna mücadele eden gazilere duyulan minnet ve şükran dile getirildi.

PROTOKOL VE VATANDAŞLAR BİR ARAYA GELDİ

19 Eylül Gaziler Günü kapsamında düzenlenen programa ilçenin farklı kesimlerinden yoğun katılım sağlandı.

Kaymakam Süleyman Arat’ın yanı sıra Güzelyurt Belediye Başkanı Ünal Demircioğlu ve Selime Belediye Başkanı Turgut Yayatan’ın da katıldığı programda, kamu kurumlarının yöneticileri, İl Genel Meclisi üyeleri ve siyasi parti temsilcileri gazilerle bir araya geldi.

Vatandaşların da katılım gösterdiği programda, gazilere yönelik vefa ve dayanışma mesajları ön plana çıktı.

GAZİLERİN FEDAKÂRLIĞI UNUTULMADI

Program kapsamında, Türkiye’nin bağımsızlığı ve milletin birlik ve beraberliği uğruna mücadele eden gazilerin fedakârlıklarına dikkat çekildi.

Gazilik makamının millet açısından taşıdığı öneme vurgu yapılırken, gazilerin ortaya koyduğu fedakârlığın gelecek nesillere aktarılması gerektiği ifade edildi.

19 Eylül’ün, gazilere duyulan minnetin ifade edildiği anlamlı günlerden biri olduğu belirtilirken, gazilerin yalnızca özel günlerde değil, her zaman hatırlanmasının ve toplum tarafından sahiplenilmesinin önemine dikkat çekildi.

“MİNNET VE ŞÜKRANLA ANIYORUZ”

Güzelyurt Kaymakamlığı tarafından programa ilişkin yapılan paylaşımda, vatan uğruna fedakârlık gösteren tüm gaziler minnet ve şükranla anıldı.

Paylaşımda, “Vatanımız uğruna fedakârlık gösteren tüm gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor, 19 Eylül Gaziler Günü’nü kutluyoruz.” ifadelerine yer verildi.

GÜZELYURT’TAN BİRLİK VE VEFA MESAJI

Gerçekleştirilen anma programı, Güzelyurt’ta devlet kurumları, yerel yönetimler, siyasi parti temsilcileri, gaziler ve vatandaşları bir araya getirdi.

Program vesilesiyle gazilere yönelik saygı ve vefa duyguları bir kez daha ortaya konulurken, vatan savunmasında görev alan gazilerin fedakârlıklarının unutulmayacağı mesajı verildi.

Güzelyurt’ta düzenlenen 19 Eylül Gaziler Günü anma programı, gazilere duyulan minnetin ve toplumsal dayanışmanın güçlü bir şekilde ifade edildiği anlamlı bir buluşma olarak gerçekleştirildi.