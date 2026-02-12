Pek çok bireyin sağlıklı bir görünüm elde etmek amacıyla uyguladığı rutinlerin, aslında cildin biyolojik yaşını takvim yaşının üzerine çıkardığı saptandı. Özellikle uyku düzensizliği, yanlış temizleme teknikleri ve güneş koruyucu ihmalinin, dermal tabakada kronik inflamasyona neden olduğu kaydedildi.

Yapılan son araştırmalar, cildin kendini yenileme kapasitesinin bu hatalı alışkanlıklar nedeniyle %30 oranında azaldığını ortaya koydu.

Modern yaşamın getirdiği hızlı tempo ve fark edilmeyen günlük alışkanlıklar, cilt bariyerinde geri dönüşü zor hasarlara yol açtı.

Bilim insanları, yanlış kozmetik kullanımı ve çevresel faktörlerin deri altındaki kolajen yapısını sessizce tahrip ettiğini belirledi.

UZMANLAR UYARDI

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Yale Üniversitesi Dermatoloji Profesörü Dr. Mona Gohara, cilt sağlığının sadece dışsal değil, hücresel bir bütünlük meselesi olduğunu vurguladı.

Gohara, "Cilt, maruz kaldığı her ihmali hafızasına kaydetti. Özellikle akşamları makyaj temizlemeden uyumak, serbest radikallerin gece boyu deriye nüfuz etmesine zemin hazırladı" ifadelerini kullandı.

Stanford Üniversitesi bünyesinde yaşlanma karşıtı çalışmalar yürüten Dr. Richard Gallo ise, aşırı peeling ve sert temizleyicilerin deri mikrobiyotasını bozduğuna dikkat çekti. Gallo, "Doğal yağ dengesi bozulan bir cilt, dış tehditlere karşı savunmasız kalarak erken dönemde elastikiyet kaybı yaşadı," şeklinde konuştu.

BİLİMSEL VERİLER TEHLİKEYİ KANITLADI

Journal of Investigative Dermatology’de yayımlanan bir çalışma, şehir kirliliği ve mavi ışığa maruz kalma oranının, kırışıklık oluşumunu hızlandıran oksidatif stresi doğrudan artırdığını belgeledi.

Uzmanlar, cildin "sessizce yıpranması" sürecinin on yıllara yayılabileceğini, ancak etkilerinin bir anda görünür hale geldiğini ifade etti.