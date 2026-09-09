Güzellik merkezinde ortaya çıkan gizli kamera skandalı büyüyor. Görüntüleri internette satışa çıkaran zanlının elinde 80 binden fazla gizli kamera kaydı olduğu öğrenildi.
Güzellik merkezi skandalı büyüyor: 80 binden fazla gizli kayıt
Bakırköy’deki güzellik merkezi skandalında soruşturma derinleşiyor. Müşterilerin gizlice kaydedilen görüntülerinin internet üzerinden satıldığı olayda, şüphelilerin elinde 80 binden fazla yasa dışı kamera kaydı bulunduğu ortaya çıktı.Kaynak: Diğer
NTV'nin haberine göre, İstanbul Bakırköy'deki bir güzellik merkezinde müşterilerin gizli görüntülerinin sosyal medyada satılması üzerine başlatılan soruşturmada yeni bilgilere ulaşıldı.
Uygunsuz görüntüleri pazarladığı iddia edilen şüphelilerin elinde, yasa dışı şekilde kaydedilmiş 80 binden fazla video bulunduğu tespit edildi. Zanlıların kendi aralarında geçen mesajlar dosyaya kanıt olarak eklendi.
A.Ç. ve D.D. isimli iki şüpheli arasındaki konuşmada, taraflardan birinin "Grubun hepsi Türk içerik. Daha neler var bende oraya atmadığım." dediği ortaya çıktı. Soruşturmayı derinleştiren savcılık, kaydedilen görüntülerin yalnızca güzellik merkeziyle sınırlı olmadığını tespit etti.
Uygunsuz görüntülerin para karşılığı izletildiği Telegram ve X kanallarında, "Otobüs, AVM, etek altı, IP CAM" gibi ifadelerle 20 ayrı kategoride sunulduğu anlaşıldı. Gizli kamera tehlikesi bir kez daha gündeme geldi.
Siber Güvenlik Uzmanı Emre Çelikkol, tehlikenin boyutunu bir tablo üzerinden örnek vererek anlattı.
Tabloda yer alan resmin göz merceğine yerleştirilen gizli kameraya vurgu yapan Çelikkol, "Bunun fiziksel olarak elektriğe bağlı olmasına gerek yok. Batarya sayesinde şarj bitene kadar görüntü ve ses kaydı almak mümkün." diye konuştu.
Adli Bilişim Uzmanı Mustafa Sansar ise güvenlik kameralarının aynı bir bilgisayar ve bir cep telefonu gibi hacklenebileceğini söyledi.
"Hackerlar güvenli olmayan her sisteme sızabilirler." diye konuşan Mustafa Sansar, "Evimizde iş yerimizde her yerde güvenlik kamerası kullanıyoruz. Eğer bu güvenlik kamerasını tak çalıştır şeklinde kullanır, tedbir almazsak; kullanıcı adınız ya da şifreniz 'admin' ve 'admin 123456' olarak kalırsa hacklenirsiniz." diye konuştu.
NE OLMUŞTU?
İstanbul Bakırköy'deki gizli kamera skandalı ağustos ayında ortaya çıkmıştı. Soruşturmada ilk aşamada güzellik merkezi sahibi, gizli kameraları yerleştirdiği öne sürülen teknisyen tutuklanmıştı. Ardından görüntüleri sattığı iddia edilen iki şüpheli daha yakalanmıştı. Zanlılar ifadelerinde evlerde bulunan telsiz kameralardan bile sızıldığını itiraf etmişti.