Güzellik merkezi skandalı büyüyor: 80 binden fazla gizli kayıt

"Hackerlar güvenli olmayan her sisteme sızabilirler." diye konuşan Mustafa Sansar, "Evimizde iş yerimizde her yerde güvenlik kamerası kullanıyoruz. Eğer bu güvenlik kamerasını tak çalıştır şeklinde kullanır, tedbir almazsak; kullanıcı adınız ya da şifreniz 'admin' ve 'admin 123456' olarak kalırsa hacklenirsiniz." diye konuştu.