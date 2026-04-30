“Bodrum Masalı”, “Tatlı Küçük Yalancılar” ve “Kaderimin Yazıldığı Gün” gibi yapımlarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan başarılı oyuncu, özel hayatını genellikle gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor. Ancak bu kez annesiyle birlikte ilk kez kameraların karşısına geçmesi dikkat çekti.

Etkinlik sırasında gelen güzellik sorusuna tereddüt etmeden yanıt veren Dilan Çiçek Deniz, annesini işaret ederek yanına çağırdı. Anne-kızın birlikte verdiği pozlar kısa sürede gündem oldu.

Muhabirlerin “Dilan nasıl bir kız?” sorusuna ise Hale Temizyürek içten bir yanıt verdi. Bir dönem kızının hem annesi hem de öğretmeni olduğunu belirten Temizyürek, “Dilan çok özel bir insandır; sanata değer veren, kalbi güzel insanları seven biridir. Hem annesi hem de öğretmeni olmaktan gurur duyuyorum” dedi.

Dilan Çiçek Deniz ise annesinin sözlerine, “Annem aynı zamanda bir dönem edebiyat öğretmenimdi” diyerek karşılık verdi. Bu açıklama, ikilinin ilişkisine dair sıcak ve samimi bir detay olarak öne çıktı.