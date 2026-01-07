İzmir / Mehmet Cengizhan Kütükçü / Yeniçağ



Güzelbahçe Emek ve Demokrasi Platformu (GEDEP), 2026 yılı başında emekli ve memur maaşlarına yapılan zam oranlarını ve TÜİK verilerini protesto etmek amacıyla AKP Güzelbahçe İlçe Binası önünde bir araya geldi.

Ellerinde trampetlerle seslerini duyurmaya çalışan emekliler, "Sefalet zamlarını kabul etmiyoruz" dedi.

​Güzelbahçe’de sokağa çıkan emekliler ve kamu çalışanları, ekonomik krizin faturasının kendilerine kesilmesine tepki gösterdi.

AKP ilçe binası önünde yapılan eylemde, trampet sesleri eşliğinde sloganlar atılarak hükümetin ekonomi politikaları eleştirildi. GEDEP adına yapılan açıklamada, açıklanan enflasyon rakamlarının sahte olduğu vurgulanırken, emeklilerin "sosyal cinayet" ile karşı karşıya bırakıldığı ifade edildi.

​"TÜİK’İN MARKETİ NEREDE?"



Disk Emekli Sen Güzelbahce Şube Başkanı Mehmet Tuncer'in yaptığı ​ basın açıklamasında, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verileri sert bir dille eleştirdi. Gerçek enflasyon ile resmi rakamlar arasındaki uçuruma dikkat çeken platform sözcüsü Tuncer, şu soruları yöneltti:

​"TÜİK’in marketi nerededir? TÜİK’in kirasını ödediği ev hangi semttedir? Bizim yaşadığımız enflasyon ile TÜİK’in açıkladığı arasında dağlar kadar fark var. Pinpon topuyla enflasyon hesaplayanlar, emeklinin sofrasındaki peyniri, zeytini görmezden geliyor."

​"18 Bin 900 TL Ölüm Harçlığıdır"

​AÇIKLAMADA, 2026 YILI İÇİN ÖNGÖRÜLEN RAKAMLAR ÜZERİNDEN ÇARPICI BİR TABLO ÇİZİLDİ. 2025 YILININ SON 6 AYLIK ENFLASYONUNUN YÜZDE 12 OLARAK AÇIKLANMASININ BİR "HAK GASPI" OLDUĞU BELİRTİLEREK ŞU VERİLERE YER VERİLDİ:

​En Düşük Emekli Aylığı: 18.900 TL (Açlık sınırı olan 30.000 TL’nin çok altında).​Ortalama Emekli Aylığı: 23.500 TL (Yoksulluk sınırı olan 98.188 TL’nin dörtte biri).

​Sıfır Zam Tehlikesi: "Kök aylık" sistemi nedeniyle 4 milyon emeklinin Ocak 2026’da hiç zam alamama riskiyle karşı karşıya olduğu hatırlatıldı.

​Talepler Sıralandı:

"ASGARİ ÜCRETİN ALTINDA EMEKLİ MAAŞI OLMAZ"

​Platform sözcüsü Tuncer, sefalet ücretlerine karşı acil çözüm bekleyen taleplerini şöyle sıraladı:

"​En düşük emekli aylığı, asgari ücret seviyesine çıkarılmalı ve yasal güvenceye alınmalıdır.

​Kök aylık ucubesi derhal kaldırılmalı, tüm emeklilere seyyanen zam yapılmalıdır.

​İntibak Yasası çıkarılarak emekliler arasındaki adaletsiz uçurum kapatılmalıdır.

​Sağlıkta katkı payları iptal edilmeli, emekliler için sağlık hizmeti tamamen ücretsiz olmalıdır.

​Sendikal haklar tanınmalı; emekliler toplu sözleşme masasında temsil edilmelidir."

​"SANDIKTA VE SOKAKTA CEVAP VERECEĞİZ"

CHP Güzelbahçe İlçe Başkanı Devrim Seyrek, Belediye meclis üyeleri ve çok sayıda STK temsilcisinin katıldığı eylem boyunca sık sık "Zam, zulüm, işkence, işte AKP", "Saray'a değil, emekçiye bütçe" ve "Gün gelecek, devran dönecek, AKP halka hesap verecek" sloganları atıldı.

GEDEP temsilcileri, emekli aylığının bir sadaka değil, yıllarca ödenen primlerin hakkı olduğunu belirterek; "Bizi yok sayanları, biz de yok sayacağız. Kaderimiz iktidarın iki dudağı arasına sıkıştırılamaz" mesajıyla eylemi sonlandırdı.