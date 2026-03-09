

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İlbay Vurdular Merkezi Yemekhanesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Seramik ve Cam Bölümü tarafından hazırlanan sanat eserleri ile estetik bir görünüme kavuştu. Lisans ve yüksek lisans programlarından mezun öğrencilerin çeşitli seramik çalışmalarından oluşan Seramik ve Cam Bölümüne ait koleksiyon, üniversitenin yeni yemekhanesinde kalıcı olarak sergilenmek üzere kamusal bir enstalasyona dönüştü.

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Seramik ve Cam Bölümü lisans ve yüksek lisans programları öğrencileri tarafından Seramik Teknolojileri, Sanatsal Seramik Tasarımı ve Dekor Uygulamaları gibi alanın mesleki ve teknik uygulamalarının çıktıları olan eserler, kavramsal anlamlarda mekanla bütünleşen seramik tabak uygulamalarına odaklanıyor. Seramik tabak uygulamaları, üniversitenin yeni ortak sosyal mekanlarından biri olan yemekhanenin çeşitli köşelerini renklendirirken öğrencilerin mesleki ve sanatsal üretimlerini kamusal bir sergileme alanına taşıyarak mekâna estetik bir kimlik kazandırdı.

Seçilen eserlerin yerleştirilmesi sürecinde Rektör Yardımcısı ve Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Yurdakul, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Seramik ve Cam Bölümü Bölüm Başkanı Doç. Leyla Kubat, Dr. Öğr. Üyesi Elif Gündüz ve Dr. Öğr. Üyesi Ozan Bebek’in katılımıyla bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Mekan ve eserlerin buluşmasında, dersler kapsamında üretilen öğrenci çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulunularak, seçilen eserler, alınan ortak kararlarla belirlenen alanlarda eş zamanlı olarak yerinde kurgulandı.

Bu çalışma ile üniversitenin farklı disiplinler arasında iş birliği kültürü desteklenirken, sanatın üniversite yaşamına kattığı değer bir kez daha ortaya konulmuş oldu.