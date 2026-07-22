Guyana Başbakanı Mark Phillips, 19 Temmuz’da Georgetown'dan Port Kaituma'ya yaptığı sefer sırasında alabora olan ‘MV Barima’ feribotundaki can kaybına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Phillips, kazada hayatını kaybedenlerin sayısının 41'e, kurtarılanların sayısının da 77'ye yükseldiğini belirtti.

Feribotun alabora olması sonucu kaybolanlar için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü vurgulayan Phillips, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Guyana'da feribot faciası: Can kaybı 41'e yükseldi - Resim : 1

YOLCU SAYISI KAYITLARDAN ÇOK DAHA FAZLAYMIŞ

Phillips, resmi kayıtlarda feribotta 133 yolcu bulunduğu bilgisinin yer aldığını, ancak yapılan incelemelerde gemide 18'i mürettebat olmak üzere toplam 179 kişinin bulunduğunun belirlendiğini aktardı.

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