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Kaynak: AA

Güney Amerika ülkesi Guyana’da 116 yolcuyu taşıyan bir feribotun alabora olduğu bildirildi. Olayın ardından bölgede geniş çaplı arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

SEFER SIRASINDA ALABORA OLDU

BBC’nin haberine göre MV Barima adlı feribot, başkent Georgetown’dan Port Kaituma’ya yaptığı sefer sırasında alabora oldu. Kazanın gece saatlerinde meydana geldiği belirtildi.

İHBAR SONRASI EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Guyana Bayındırlık Bakanı Juan Edghill, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yerel saatle 23.00 sularında acil durum ihbarı alındığını ve hemen ardından ekiplerin bölgeye sevk edildiğini duyurdu.

KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, şu ana kadar 8 kişinin kurtarıldığı, diğer yolculara ulaşmak için çalışmaların aralıksız devam ettiği ifade edildi. Feribottaki mürettebat sayısına ilişkin ise henüz resmi bir bilgi paylaşılmadı.

GÜVENLİK EKİPMANLARI DİKKAT ÇEKTİ

1939 yılında inşa edilen feribotta 250 can yeleği, 2 sert cankurtaran botu ve 6 şişirilebilir cankurtaran botu bulunduğu belirtildi. Buna rağmen kazanın nasıl meydana geldiği henüz netlik kazanmadı.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, bölgedeki kurtarma çalışmalarının zamanla yarış içinde sürdüğü bildirildi.