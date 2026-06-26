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Kaynak: DHA

Olay, Şanlıurfa'nın Bozova ilçesine bağlı Yaslıca Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evlerinin damına çıkarak güvercin uçuran 14 yaşındaki Bayram Efe Karapınar, elindeki metal çubuğun yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu elektrik akımına kapıldı.

Akımın etkisiyle dengesini kaybeden Karapınar, iki katlı evin damından beton zemine düştü. Çevrede bulunanların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Bozova Mehmet Enver Yıldırım Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bayram Efe Karapınar, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Karne gününe bir gün kala hayatını kaybeden Karapınar'ın cenazesi, Yaslıca Mahallesi'nde gözyaşları arasında toprağa verildi.