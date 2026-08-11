Kaza, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Ceyhan mevkisinde meydana geldi. Osmaniye yönüne giden 31 ARC 301 plakalı TIR’ın şoförü Mustafa Yavuz, arıza nedeniyle aracını güvenlik şeridine çekti. Yavuz, aracından inip arızayı gidermeye çalıştı. Bu sırada aynı yöne giden Ö.K. yönetimindeki 31 BBF 535 plakalı soğan yüklü kamyon, Mustafa Yavuz ile aracına çarptı. Refüjdeki bariyerlere vurarak duran kamyonda yangın çıktı.

Güvenlik şeridinde ölüm: Kazadan sonra alev aldı: Otoyolda korku dolu anlar - Resim : 1

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Yavuz'un kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Tamir ederken facianın ortasında kaldı: Savrulan araç çarptıTamir ederken facianın ortasında kaldı: Savrulan araç çarptıGündem

Kamyonda çıkan yangın ise itfaiye tarafından söndürüldü. Yavuz'un cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Güvenlik şeridinde ölüm: Kazadan sonra alev aldı: Otoyolda korku dolu anlar - Resim : 3

Kamyon şoförü Ö.K. gözaltına alınırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Güvenlik şeridinde ölüm: Kazadan sonra alev aldı: Otoyolda korku dolu anlar - Resim : 4

Güvenlik şeridinde ölüm: Kazadan sonra alev aldı: Otoyolda korku dolu anlar - Resim : 5

Güvenlik şeridinde ölüm: Kazadan sonra alev aldı: Otoyolda korku dolu anlar - Resim : 6