Şanlıurfa’nın Eyüpkent Mahallesi sabah saatlerinde bir şiddet olayına sahne oldu. Sokakta oyun oynayan 12 yaşındaki A.B. ve A.Ç., akranları olan bir başka çocukla kavga etmeye başladı. O sırada tesadüfen oradan geçen diğer çocuğun babası M.Y., kavgayı ayırmak yerine iki çocuğu darbetti.

Olayın ardından ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntüleri, şiddetin boyutunu gözler önüne serdi. Kayıtlarda zanlı M.Y.'nin; çocuklardan birini minibüse doğru savurduğu, diğer çocuğu havaya kaldırarak boğazını sıktığı, çocuğun sesini duyurmasını engellemek için ağzını eliyle kapattığı, defalarca tekme ve yumruk attıktan sonra yere fırlattığı görülüyor.

Çevreden geçen bir kadının araya girmesiyle son bulan vahşetin ardından, yaralanan çocuklar aileleri tarafından hastaneye götürüldü.

Hastanede yapılan muayeneler sonucunda darp raporu alan aileler, vakit kaybetmeden polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kamera kayıtlarından kimliğini tespit ettikleri M.Y.'yi kısa sürede gözaltına aldı.