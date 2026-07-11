Güvenlik artık sadece sınırda başlamıyor.

Eskiden bir ülkenin güvenliği denildiğinde akla çoğu zaman sınırlar, askerî birlikler, uçaklar, gemiler ve tanklar gelirdi. Haritada çizilmiş hatlar vardı. O hatların gerisinde şehirler, insanlar, kurumlar ve gündelik hayat dururdu. Güvenlik denildiğinde gözümüz doğal olarak sınıra, karakola, üsse ve cephe hattına çevrilirdi.

Bunların hiçbiri önemsizleşmedi.

Fakat bugün güvenlik daha sessiz, daha yaygın ve daha görünmez hatlar üzerinden de şekilleniyor. Bir haberleşme hattının kesilmesi, bir enerji şebekesinin aksaması, bir yazılım sisteminin kilitlenmesi, bir uydu bağlantısının bozulması ya da bir üretim hattının durması artık yalnızca teknik bir arıza olarak görülemez.

Modern devletin sinir sistemi bu hatlar üzerinde çalışıyor.

Ankara’da 7-8 Temmuz 2026’da yapılan NATO Zirvesi’ni de bu gözle okumak gerekiyor. Elbette zirvenin diplomatik tarafı, liderlerin verdiği mesajlar, ittifak içi dengeler ve siyasi fotoğraf önemliydi. Fakat zirvenin bana göre daha dikkat çekici tarafı, güvenlik kavramının artık ne kadar genişlediğini bir kez daha göstermesiydi.

Yeni güvenlik masasında sadece tanklar yok.

Yazılım var. Uydu var. Siber güvenlik var. Veri var. Haberleşme altyapısı var. İnsansız sistemler var. Üretim kapasitesi var. Çipler, sensörler, radarlar, enerji hatları, tedarik zincirleri ve fabrikalar var. Hatta bir sistemin kriz anında ne kadar süre ayakta kalabileceği, artık güvenlik denkleminde en az klasik askerî başlıklar kadar önemli.

Çünkü günümüz dünyasında bir ülkenin gücü yalnızca sahip olduğu araçlarla değil, o araçların arkasındaki ekosistemle ölçülüyor.

Bir uçağı görmek kolaydır. Ama o uçağın arkasındaki yazılımı, bakım zincirini, yedek parça düzenini, veri bağlantısını, radar uyumunu, pilot eğitimini, mühendislik bilgisini ve üretim sürekliliğini görmek daha zordur.

Bir insansız hava aracını görmek kolaydır. Ama onu uçuran sensörleri, haberleşme sistemini, görüntü işleme altyapısını, yer kontrol istasyonunu, elektronik bileşenlerini, bakım kapasitesini ve sahadan gelen veriyi işleyen aklı görmek daha zordur.

Bir hava savunma sistemini görmek kolaydır. Ama onun arkasındaki radar ağını, yazılım güncellemelerini, komuta kontrol zincirini, veri paylaşım kabiliyetini ve diğer sistemlerle konuşabilme yeteneğini görmek daha zordur.

Oysa yeni çağın asıl gücü biraz da bu görünmeyen tarafta birikiyor.

NATO’nun Ankara Zirvesi Deklarasyonu’nda savunma sanayii üretim kapasitesinden, endüstriyel dayanıklılıktan, yeni tedariklerden, uzay ve siber kabiliyetlerden, insansız sistemlerden ve ileri teknolojilerden söz edilmesi bu yüzden önemli. Bu dil, güvenliğin artık yalnızca askerî envanter meselesi olarak ele alınmadığını gösteriyor.

Bir ülkenin elindeki sistemler kadar, o sistemleri sürdürebilme kabiliyeti de önem kazanıyor.

Çünkü kriz anlarında kataloglar konuşmaz. Sistemler konuşur.

O sistem ayakta mı?

Enerji akıyor mu?

Haberleşme devam ediyor mu?

Veri korunuyor mu?

Üretim hattı çalışıyor mu?

Yazılım güncellenebiliyor mu?

Parça temin edilebiliyor mu?

Kurumlar birbiriyle uyumlu hareket edebiliyor mu?

Modern güvenliğin yeni soruları biraz da bunlar.

Bu tabloyu sadece askerî bir mesele gibi görmek eksik olur. Çünkü güvenlik artık toplumun gündelik hayatına çok daha yakın. Bankacılık sisteminden ulaşıma, hastanelerden elektrik şebekesine, haberleşmeden kamu hizmetlerine kadar birçok alan kritik altyapı hâline geldi. Bu altyapılar aksadığında yalnızca ekranlarda hata mesajı görmeyiz; hayatın ritmi bozulur.

Bir şehrin elektriği kesildiğinde, sorun sadece lambaların sönmesi değildir.

Haberleşme zayıflar. Ulaşım aksar. Hastaneler zorlanır. Ödeme sistemleri durabilir. Güvenlik kameraları, trafik sistemleri, acil durum ağları, kamu hizmetleri ve üretim süreçleri etkilenebilir. Yani görünmeyen bir damar tıkandığında, bedenin birçok organı aynı anda yorulur.

Modern devlet de biraz böyle çalışıyor.

Enerji, veri, haberleşme, ulaşım, finans, üretim ve kamu hizmetleri birbirine bağlı damarlar gibi. Bu damarların biri zayıfladığında, sadece teknik bir bölüm değil, bütün sistem etkilenir.

Bu yüzden yeni çağda güvenlik, yalnızca sınırdaki askerin omzunda değildir.

Veri merkezindeki mühendisin, fabrikadaki teknisyenin, yazılım ekibindeki geliştiricinin, siber güvenlik uzmanının, lojistik planlamacının, enerji yöneticisinin ve karar vericinin ortak omzundadır.

Bu cümleyi özellikle önemsiyorum. Çünkü güvenliğin bugünkü hâli, tek bir kurumun ya da tek bir mesleğin taşıyabileceği kadar dar değil. Artık güvenlik çok katmanlı bir yapı. Bir katmanda diplomasi var. Bir katmanda askerî güç var. Bir katmanda teknoloji var. Bir katmanda sanayi var. Bir katmanda hukuk var. Bir katmanda toplumun krizlere dayanıklılığı var.

Bu katmanlardan biri zayıfladığında, bütün yapı bundan etkileniyor.

Ankara’daki NATO Zirvesi’nin Türkiye açısından sembolik tarafı da burada. Türkiye uzun yıllardır jeopolitik konumu üzerinden konuşulan bir ülke. Doğu ile Batı arasında, Karadeniz ile Akdeniz arasında, Avrupa ile Orta Doğu arasında, enerji hatlarının ve güvenlik tartışmalarının kesişim noktasında duran bir ülke.

Fakat yeni dönemde coğrafi konum tek başına yeterli değil.

Masadaki ağırlığı belirleyen şeylerden biri de üretim kabiliyeti. Hangi teknolojileri geliştirebildiğiniz, hangi sistemleri sürdürebildiğiniz, hangi alanlarda dışa bağımlılığı azaltabildiğiniz, hangi kabiliyetleri güvenilir biçimde ortaya koyabildiğiniz giderek daha fazla önem kazanıyor.

Bu nedenle savunma sanayii artık yalnızca askerî bir başlık değil. Aynı zamanda teknoloji, ekonomi, mühendislik ve üretim kültürü meselesi.

Bir ürünün sahaya çıkması, yalnızca o ürünün tasarlanmasıyla bitmiyor. Onun üretilmesi, test edilmesi, güncellenmesi, bakımının yapılması, sahadan gelen geri bildirimle geliştirilmesi ve gerektiğinde daha büyük ölçekte üretilebilmesi gerekiyor.

Gerçek güç, sadece “bende var” diyebilmek değildir.

Gerçek güç, “çalışıyor, sürdürülebiliyor ve gerektiğinde yeniden üretilebiliyor” diyebilmektir.

Bu ayrım çok önemli.

Çünkü bugünün dünyasında birçok teknoloji ilk bakışta etkileyici görünebilir. Ama sahadaki değer, vitrindeki görüntüyle değil, kriz anındaki performansla ölçülür. Bir sistem sadece fuarda iyi görünüyorsa değil, baskı altında çalışıyorsa değerlidir.

Burada savunma sanayiinin sivil teknolojiyle kesişen tarafı da giderek büyüyor. Bugün haberleşme teknolojileri, batarya sistemleri, otonom araçlar, uydu verileri, siber güvenlik yazılımları, sensörler ve yapay zekâ destekli analiz sistemleri hem sivil alanda hem güvenlik alanında karşılık bulabiliyor.

Bir üniversite laboratuvarında geliştirilen teknoloji, bir gün kritik bir sistemin parçası hâline gelebiliyor. Bir teknoparkta başlayan fikir, yıllar sonra sahada gerçek bir kabiliyete dönüşebiliyor. Bir yazılım ekibinin yaptığı küçük bir iyileştirme, büyük bir sistemin daha güvenilir çalışmasını sağlayabiliyor.

Bu nedenle yeni güvenlik anlayışında mühendislik, üretim ve teknoloji kültürü merkezî hâle geliyor.

Ama burada romantik bir teknoloji anlatısına da kapılmamak gerekir. Her yeni teknoloji otomatik olarak güç üretmez. Kötü tasarlanmış, sürdürülemeyen, dışa bağımlılığı yüksek, güvenliği zayıf ya da gerçek ihtiyaca uymayan bir sistem ancak vitrin süsü olur.

Güç, teknolojinin kendisinden değil; teknolojiyi doğru tasarlayan, işleten, koruyan ve geliştiren akıldan doğar.

Ankara Zirvesi’nde savunma sanayii ve üretim kapasitesi başlıklarının öne çıkması bu yüzden tesadüf değil. Modern güvenlikte sadece karar almak yetmez. O kararı destekleyecek üretim hattının, insan kaynağının, finansmanın, tedarik zincirinin ve teknik kapasitenin de hazır olması gerekir.

Bir zincir en zayıf halkası kadar güçlüdür.

Bu halka bazen cephedeki birlik olur. Bazen mühimmat stoğu olur. Bazen haberleşme ağı olur. Bazen fabrika kapasitesi olur. Bazen de yazılımın içinde kimsenin fark etmediği küçük bir açık olur.

Yeni güvenlik anlayışı bütün bu halkaları birlikte düşünmek zorunda.

Bu noktada “dayanıklılık” kavramı giderek daha değerli hâle geliyor. Güçlü olmak sadece krizleri hiç yaşamamak değildir. Asıl mesele, kriz geldiğinde sistemin tamamen dağılmaması, toparlanabilmesi, yedek yollar üretebilmesi ve hayatın temel akışını sürdürebilmesidir.

Yeni çağda güçlü ülke, yalnızca elindeki araçlarla değil; kriz anında ayakta kalabilen sistemiyle güçlüdür.

Bu bakış açısı, güvenliği daha geniş ve daha gerçekçi bir yere taşıyor. Çünkü artık şehirlerin, kurumların, şirketlerin ve vatandaşların gündelik hayatı da bu sistemlerin parçası. Bir ülkede haberleşme ağı çökerse, bu sadece Telekom şirketinin sorunu olmaz. Finans sistemi etkilenirse, bu sadece bankaların sorunu olmaz. Enerji hattı aksarsa, bu sadece teknik ekiplerin sorunu olmaz.

Modern hayat birbirine bağlıdır.

Bu bağlılık büyük konfor sağlar. Ama aynı zamanda kırılganlığı da artırır.

Telefonlarımız çalıştığında bunu fark etmeyiz. İnternet aktığında, elektrik geldiğinde, ödeme yaptığımızda, navigasyon bizi doğru yere götürdüğünde, hastane sistemi kayıt açtığında, kamu hizmeti ekrana düştüğünde bütün bunları olağan kabul ederiz. Fakat bu görünmeyen düzen aksadığında, aslında ne kadar büyük bir makinenin içinde yaşadığımızı anlarız.

İşte güvenlik artık bu makinenin de meselesidir.

Sadece sınır hattını değil, hayatın akışını da korumak gerekir.

Ankara’daki NATO Zirvesi’ne bu açıdan baktığımızda, karşımıza sadece liderlerin buluştuğu diplomatik bir fotoğraf çıkmıyor. O fotoğrafın arkasında çok daha geniş bir tablo var: üretim hatları, veri merkezleri, uydu ağları, siber güvenlik ekipleri, hava savunma mimarileri, yazılım sistemleri, mühendislik kabiliyeti ve sanayi kapasitesi.

Asıl hikâye biraz da o arka planda yazılıyor.

Çünkü yeni güvenlik dünyasında bazı unsurlar görünmez ama belirleyicidir. Bir yazılım satırı, bir radar algoritması, bir uydu bağlantısı, bir parça tedarik süresi, bir fabrika vardiyası, bir siber güvenlik açığı ya da bir enerji hattı bazen büyük resmin kaderini etkileyebilir.

Bu yüzden güvenliği sadece askeri harcama rakamlarıyla okumak yetmez.

Evet, bütçe önemlidir. Ama bütçenin neye dönüştüğü daha önemlidir. Daha fazla para, eğer daha fazla üretim, daha fazla teknoloji, daha fazla dayanıklılık ve daha fazla gerçek kabiliyete dönüşmüyorsa, tek başına güvenlik üretmez.

Güvenlik sadece bütçe meselesi değildir.

Akıl, planlama, üretim ve süreklilik meselesidir.

NATO’nun Ankara’daki zirvesi bize bunu bir kez daha hatırlattı. Yeni dünyada güvenlik yalnızca diplomatik masalarda değil, üretim hatlarında da güç kazanacak. Yalnızca sahada değil, veri merkezlerinde ve yazılım sistemlerinde de korunacak. Yalnızca sınırda değil, toplumun kritik damarlarında da hissedilecek.

Bu yüzden başlıktaki cümleye geri dönmek gerekiyor.

Güvenlik artık sadece sınırda başlamıyor.

Bazen bir sunucu odasında başlıyor.

Bazen bir üretim bandında.

Bazen bir uydu sinyalinde.

Bazen bir enerji hattında.

Bazen bir yazılım güncellemesinde.

Bazen de bütün bu sistemleri ayakta tutan insan aklında.

Yeni çağın güvenlik sorusu da belki budur:

Sadece güçlü araçlara mı sahipsiniz?

Yoksa o araçları yaşatacak sisteme, teknolojiye, üretime ve akla da sahip misiniz?

Asıl farkı belirleyecek olan biraz da bu olacak.