Bir tarafta mahkeme süreçleri, diğer tarafta kurultay tartışmaları, Özel’in topun ağzında olması, gelecek seçimlerde neler olacağı… Kısacası, siyasette de ekonomide de kimsenin önünü net göremediği bir dönemden geçiyoruz.

İnsanlar artık ne olacağını tahmin etmekte zorlanıyor. Ekonomide, siyasette, hatta günlük hayatın içinde bile belirsizlik hissi giderek büyüyor. İşte tam da bu nedenle bugün yaşadığımız birçok meselenin merkezinde ekonomi değil, güven sorunu bulunuyor.

Gü ven Neden A şını yor?

Son yıllarda ekonomik göstergeler üzerine çok fazla konuşuyoruz. Enflasyon kaç oldu, faiz ne olacak, döviz nereye gider…

Ancak rakamların arkasında çoğu zaman gözden kaçan başka bir gerçek var. Ekonomiler sadece para ile değil, güven ile de çalışır.

Bir vatandaş, yarın ne olacağını öngöremediğinde harcamasını erteler.

Bir iş insanı, önünü göremediğinde yatırım yapmaz.

Bir sanayici, yeni makine almak yerine beklemeyi tercih eder.

Çünkü insanlar risk almadan önce geleceğe dair bir güven duygusu arar.

Sorun da burada başlıyor.

Çünkü, insanlar alınan kararların gerekçelerini açık ve tatmin edici şekilde öğrenemediğinde, doğal olarak soru sormaya başlıyor. Buna bir de kuralların uygulanmasında çifte standart algısı eklendiğinde güven duygusu daha da zedeleniyor. Aynı olaylar karşısında farklı uygulamalar görüldüğü düşüncesi, toplumun önemli bir kesiminde adalet duygusunu yıpratıyor.

Belirsizliğin Kazananı Dezenformasyon Oluyor

Bugün bir kahve masasına oturun. Beş dakika içinde size en az üç farklı senaryo anlatılır. Üstelik anlatan kişi de bunların doğru olduğundan belki emin değildir. Ama yine de ‘Belli mi olur?’ diye eklemeyi ihmal etmez.

Normal şartlarda insanların kolayca itibar etmeyeceği birçok iddia, belirsizlik ortamında daha fazla karşılık bulabiliyor. Çünkü insanlar boşlukları bilgiyle dolduramazsa, söylentilerle doldurmaya başlıyor.

Aslında bunun temel nedeni insanların irrasyonel olması değil. Tam tersine, yeterince bilgiye ulaşamamaları ve kuralların herkese aynı şekilde uygulanıp uygulanmadığı konusunda şüphe duymaları nedeniyle ihtimalleri değerlendirmeye çalışmaları…

Öyle bir noktaya geliniyor ki, biri çıkıp “şöyle olacak” dediğinde kesin olarak “olmaz” demek de zorlaşıyor. Çünkü güvenin zayıfladığı, bilgi akışının yetersiz kaldığı ve kurumların yeterince ikna edici bulunmadığı ortamlarda insan zihni ister istemez her ihtimale bir “acaba” payı bırakıyor.

İşte tam da bu nedenle dezenformasyon en çok belirsizliğin hüküm sürdüğü dönemlerde yayılma imkânı buluyor.

İnsanların yatırım yapabilmesi, üretime katılabilmesi ve geleceğe umutla bakabilmesi için önce yarına güvenmesi gerekir. Bunun yolu da güçlü kurumlardan, şeffaf yönetim anlayışından, herkese eşit uygulanan kurallardan ve güven veren bir iletişim dilinden geçer.

Çünkü bu şekilde güvenin olmadığı ve şüphenin büyüdüğü yerde