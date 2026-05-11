MGX Film imzası taşıyan dizi, fantastik atmosferi ve güçlü oyuncu kadrosuyla şimdiden yılın en iddialı yapımları arasında gösteriliyor. Çekimlerin son durağı olan Budapeşte, tarihi mimarisi ve büyüleyici dokusuyla dizinin karanlık evrenine etkileyici bir arka plan sundu.
Gustav Maier’in çekimleri sona erdi: Budapeşte’de tamamlandı
Disney+’ın merakla beklenen yeni orijinal dizisi Gustav Maier’in Tuhaf Hikayesinin çekimleri tamamlandı. Senaryosunu Giray Altınok’un kaleme aldığı ve başrolünde yer aldığı yapım, İstanbul’dan Budapeşte’ye uzanan kapsamlı prodüksiyon süreciyle dikkat çekiyor.Derleyen: Cemile Kurel
Oyuncu kadrosunda Giray Altınok’a; Özge Özpirinçci, Haluk Bilginer, Uğur Polat, Bülent Emin Yarar, Alican Yücesoy, Kerem Can, Ayşe Tunaboylu ve Başak Parlak gibi önemli isimler eşlik ediyor. Yönetmenliğini ise başarılı projeleriyle tanınan Umut Aral üstleniyor.
Sekiz bölümden oluşan dizinin çekimleri İstanbul’daki tarihi mekanlarda ve MGX Film’in ileri teknolojiyle donatılmış sanal stüdyolarında başladı.
Yapımın final çekimleri ise Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de gerçekleştirildi. Şehrin masalsı atmosferi, dizinin fantastik anlatımını destekleyen en güçlü unsurlardan biri oldu.
Dizi, yüzyıllardır şatosunda yaşayan gizemli vampir Gustav Maier’in hikayesini konu alıyor. Sadık hizmetkârları ve sağ kolu Otto ile izole bir yaşam süren Gustav’ın sıra dışı dünyası; mizah, fantastik öğeler ve dramı bir araya getiriyor. Gustav Maier’in Tuhaf Hikayesi, çok yakında Disney+’ta izleyiciyle buluşacak.