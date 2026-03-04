Fenomen dizi, yaratıcısı Yılmaz Erdoğan’ın da katıldığı duygusal bir kapanışla ekrana veda etmeye hazırlanıyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, İnci Taneleri'nin final bölümünün son sahnesi, Kartal Evlendirme Dairesi’nde çekilirken Erdoğan, ekibiyle özel bir veda konuşması yaptı.

“Gururla kederin iç içe geçtiği böyle bir anı çok az yaşadım,” diyen Erdoğan, dizinin set ekibine teşekkürlerini iletti.

51. bölümle ekranlara veda edecek olan “İnci Taneleri”, bu hafta 50. bölümüyle izleyiciyle buluşacak.