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Kaynak: DHA

Olay, 30 Nisan günü saat 22.00 sıralarında Adana'nın Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi’ndeki bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, 27 yaşındaki Hakan Şerif K. site bahçesinde arkadaşıyla sohbet ederken gürültü yaptığı gerekçesiyle komşusu tarafından uyarıldı.

Uyarıya sinirlenen Hakan Şerif K., bağırarak küfür ve tehditler savurdu. Tartışmanın büyümesi üzerine belinden tabancasını çıkaran şüpheli, komşusunun dairesine doğru ateş açtı. Silahtan çıkan kurşunlar apartmanın dış cephesine isabet ederken, şüpheli hızla olay yerinden kaçtı. O anlar çevre sakinleri tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

SAKLANMAK İÇİN İL DEĞİŞTİRMİŞ

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. İzini kaybettirmek için önce başka bir ile gittiği, bir süre sonra ise kente geri döndüğü saptanan şüphelinin izi kısa sürede bulundu. Hakan Şerif K.'nin, olayın meydana geldiği mahallede başka bir apartman dairesinde saklandığı ve dışarı çıkmayıp ihtiyaçlarını sipariş yoluyla karşıladığı belirlendi.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda Hakan Şerif K. ile evde beraberinde bulunan Baran D. (23) gözaltına alındı. Adresteki aramalarda ruhsatsız av tüfeği ile 3 uyuşturucu hap ele geçirildi.

EV ARKADAŞI DA DOLANDIRCI ÇIKTI

Polis ekiplerinin yaptığı kimlik kontrolünde, evde yakalanan Baran D.'nin "dolandırıcılık" suçundan 10 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden komşusunun evini kurşunlayan Hakan Şerif K. ve cezaevi firarisi Baran D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.